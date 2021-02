Država z uredbo prevzema stroške testiranja trgovcev in izvajalcev storitev

Osebe, ki izvajajo storitve in prodajo blaga in za katere je z odloki vlade določeno obvezno testiranje na novi koronavirus, bodo vključene v posebni presejalni program, na podlagi katerega bodo imele prednostno obravnavo na testiranjih, so sporočili z Ministrstva za zdravje RS (MZ). Podobno je to že urejeno za učitelje in vzgojitelje, zaposlene v zdravstvu ali domovih za starejše.

Izvajalci presejalnih programov so, kot navaja uredba, izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki dejavnost opravljajo v mreži javne zdravstvene službe, in drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki jih na podlagi javnega razpisa izbere minister za zdravje in z njimi sklene pogodbo o opravljanju zdravstvenih storitev. Izvajalci lahko testirajo na svojem sedežu ali zunaj njega kot mobilna enota.

Stroške omenjenih presejalnih programov v skladu z uredbo nase prevzame država. Izvajalci programa namreč račun za storitev izdajo neposredno Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) oziroma ministrstvu za zdravje.