Države članice EU bodo naročile 180 milijonov odmerkov prilagojenega cepiva

Evropska komisija je maja v imenu članic EU podpisala tretjo pogodbo s Pfizerjem za dobavo dodatnih 1,8 milijarde odmerkov cepiva do leta 2023. Pogodba omogoča nakup 900 milijonov odmerkov sedanjega cepiva in možnost nakupa dodatnih 900 milijonov odmerkov cepiva, prilagojenega različicam virusa.

Tesno sodelujemo z Evropsko agencijo za zdravila (EMA), s ciljem zagotoviti čim bolj poenostavljen postopek ocene cepiva, prilagojenega na nove različice, je povedala von der Leynova. "Vemo, da nas ta različica resnično ogroža," je opozorila. Omikron se širi z veliko hitrostjo in po njenih besedah obstaja tveganje, da bi lahko vsaj delno zaobšel imunost po cepljenju.

Digitalno covidno potrdilo bo veljalo devet mesecev

Zdravstveni sistemi v državah članicah so preobremenjeni in to je delno povezano z velikim številom necepljenih bolnikov, zato je odgovor po njenem lahko le povečanje deleža cepljenih, vključno z otroki, starejšimi od pet let, okrepitev cepljenja s poživitvenim odmerkom in upoštevanje zaščitnih ukrepov.

Von der Leynova je izpostavila tudi vprašanje uporabe digitalnega covidnega certifikata. Napovedala je, da bo Evropska komisija predstavila delegirani akt o skupnem pristopu glede poživitvenega odmerka in dolžine veljavnosti potrdila. Poživitveni odmerek se priporoča najkasneje šest mesecev po zaključenem polnem cepljenju, covidno potrdilo pa bo ostalo veljavno še tri mesece po tem obdobju, je pojasnila.