Državljani Slovenije, Avstrije in Madžarske lahko prehajajo mejo tudi izven kontrolnih točk

Vlada je z včerajšnjim sklepom na seznam epidemiološko varnih držav z današnjim dnem dodala Bolgarijo, Ciper, Češko, Estonijo, Finsko, Nemčijo, Grčijo, Islandijo, Latvija, Litva, Lihtenštajn, Norveško, Slovaško in Švico. Odslej so bile na seznamu le Hrvaška, Madžarska in Avstrija.

V skladu s spremenjenim odlokom o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije lahko od danes državljani Slovenije in Avstrije mejo med državama prestopajo tudi izven kontrolnih točk Karavanke, Ljubelj in Šentilj na avtocesti. Državljani Slovenije in Madžarske lahko od danes mejo med državama prestopajo tudi izven kontrolnih točk Dolga vas in Pince na avtocesti, so sporočili po dopisni seji vlade.

Po novem lahko državno mejo izven kontrolnih točk na meji z Italijo prestopajo državljani Slovenije in italijanski državljani, ki so lastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju in opravljajo kmetijsko-poljedelsko-gozdarska dela. Kontrolne točke ostajajo nespremenjene.

Odreditev 14-dnevne karantene je obvezna za osebo, ki vstopa v Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav, ali pa prihaja v Republiko Slovenijo iz teh držav. Še vedno velja vstop brez omejitev in karantene za državljane Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja, ne glede na to ali so te države uvrščene na seznam epidemiološko varnih držav.