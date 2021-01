Državna sekretarka: Testi, ki jih je dobavil Majbert Pharm, so ustrezni

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje mag. Marija Magajne je na vladni novinarski konferenci danes izpostavila, da so hitri testi zelo pomemben ukrep v epidemiji, saj tako v populaciji kar najhitreje in najbolj enostavno najdemo okužene posameznike, ki sicer ne kažejo nobenih znakov okužb.

Kot so zapisali na Ministrstvu za zdravje, so na podlagi anonimiziranih podatkov iz Centralnega registra podatkov o pacientih (CRPP) v upravljanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje opravili analizo rezultatov hitrih antigenskih testov, ki se v praksi uporabljajo pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v Sloveniji.

V pregled so vključili vse osebe, ki so imele v obdobju od 15. 11. 2020 do vključno 5. januarja 2020 v istem dnevu opravljen tako hitri antigenski test (HAGT) kot PCR test in so podatki o rezultatu obeh testov prispeli v CRPP. Podatki so bili na razpolago za 1153 oseb.

'Testi so ustrezni'

Laboratorijsko preizkušanje hitrih antigenskih testov, ki jih je država nakupila za množično testiranje prebivalstva, je pokazalo, da so občutljivi in specifični glede na zagotovila proizvajalca ter tako zadoščajo kriterijem nacionalnih smernic in kriterijem WHO.

Ker so se v javnosti pojavile določene dileme, ali so ti testi ustrezni, so se, kot je pojasnila sekretarka, odločili za verifikacijo testov in interno analizo:"Test dosega specifikacije proizvajalca glede občutljivosti testa v skupini simptomatskih preiskovancev s Ct vrednostmi do 30, glede specifičnosti pa v skupini brezsimptomnih preiskovancev. V skupini brezsiptomnih preiskovancev se je potrdila visoka specifičnost HAT, kar ob pravilni izvedbi testa pomeni, da daje zelo malo lažno pozitivnih rezultatov".