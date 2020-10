Državo podpira turizem, tega gastronomija. In ta je tik pred tem, da klecne

In res: v Italiji ostajajo odprti – po novem vsaj do 18. ure, pa je že to po državi odmevalo od juga do severa. "Zdaj je moj delodajalec država, ki poleg tega, da zahteva plačilo davkov v celoti, potem ko so nam dali v pomoč zgolj drobtinice, želi še to, da zapremo v času, ko je največ dela," navaja Fabio Pisani , lastnik restavracije v Trstu.

Eden največjih poražencev koronakrize bodo, kot kaže, prav gotovo gostinci in turistični delavci. Prav turizem in vrhunska kuhinja, ki je Slovenijo postavila na svetovni zemljevid (letos so to potrdile Michelinove zvezdice, ki jih ima Slovenija tudi več kot sosednja Hrvaška), sta pokazala, da so prihodnost butične destinacije sredi neokrnjene narave z vrhunsko kuhinjo. In to v Slovenijo privablja tuje turiste. Vsi smo bili zadovoljni – gostinci, država, ki je pobirala davke in se s tem promovirala po svetu ... Zdaj pa se je vse to ustavilo. Bomo pustili, da prednost Slovenije izgine s tega zemljevida?

Doma zato poziv ne le za 100-odstotno kritje plač zaposlenim na čakanju na delo od doma, temeljni dohodek nosilcem dejavnosti in za kritje vseh fiksnih stroškov, ampak tudi da vlada čim prej odpre gostilne. In sicer kot so se zapirale, naj se odpirajo – postopoma, tam, kjer epidemiološka slika to dopušča. Že zdaj pa bi po mnenju Cvara lahko dovolili tako imenovani javni servis, to je strežbo malic in strežbo na terasah.

Ki jo med drugim podpira turizem, tega pa gastronomija. In ta je tik pred tem, da klecne, v javnih pismih opozarjajo gostinci vlado pri nas in v Italiji. Tam se je oglasil celo svetovni kuharski 'as' Massimo Bottura . "Vedno nas ženejo sanje, ne dobiček. Danes brez likvidnosti, ob tem da si večina še upa sanjati, zahvaljujoč vsaj dnevnim dohodkom, prav večina ne bo preživela in država bo izgubila enega od stebrov svoje identitete," svari.

Najboljša kuharica na svetu, lastnica dveh Michelinovih zvezdic in ženska, ki se več kot 20 let trudi, da je Slovenijo postavila na svetovni kulinarični zemljevid, Ana Roš , pravi, da je sama želela stopiti pred kamere. " V ozadju se gostinci ogromno pogovarjamo, šepetamo o tem, da iz tega drugega zaprtja verjetno ne bo nič dobrega. Predvsem zato, ker nekako menimo, da nimamo najboljših sogovornikov in da nas skoraj nihče ne sliši – nas ne pozna in ne sliši naših potreb." Roševa ob tem še dodaja, da to ne pomeni, da jočejo, ker razmere v državi dejansko niso enostavne. "Ampak ko bo enkrat vsega tega konec, bomo po mojem tisti, ki se bomo najtežje pobirali in bomo imeli v tem največ težav. Glede na to, da je toliko šepetanja v ozadju, se mora pojaviti nekdo, ki stopi naprej in reče: ali se mogoče lahko pogovarjamo in ali mogoče lahko drug drugega zares slišimo?"

Kje se torej zatika? Kdo od odločevalcev noče razumeti specifičnosti gostinske dejavnosti, vrhunske kulinarike? Roševa odgovarja, da v osnovi meni, da se gastronomije v naši deželi ne razume povsem. "Generalizacija ne pride v poštev–to je enako, kot vse druge sektorje generaliziramo ... Gostinstvo, restavracije, visoka gastronomija nimajo nobene zveze z zasebnimi zabavami, z razuzdanostjo ljudi, ampak je to eden od najresnejših poslov–v zadnjem stoletju pravzaprav, ki izhaja iz francoske revolucije in ima zelo globoke temelje. In nikoli ne morem razumeti, zakaj smo nekako vedno razumljeni kot nekdo, ki se ga sliši zadnjega in predvsem kot neke vrste zabavljaštvo, ki z gostinstvom na nivoju restavracije pravzaprav nima nobene zveze."

Kaj bi torej morala upoštevati vlada? Kakšen je njen predlog, kako bi lahko rešili problem? Italijani so denimo pustili odprto do 18. ure, potem pa dostavo na dom ... "Predvsem menim, da če nekoga zapreš in ga zapreš dokončno, mu moraš dati možnost preživetja. Ker je to pravzaprav ustavna in demokratična pravica–ne samo gostinca, ampak kateregakoli drugega obrtnika. Če ti meni rečeš, naj zaprem restavracijo s 40 zaposlenimi, mi razloži, kako naj teh 40 zaposlenih pravzaprav preživim. Ker to niso klovni, to niso ljudje z ulice, to so ljudje, ki svojo kariero dolgo časa gradijo. In jutri nam bo strašansko žal, ker je gostinstvo tisto, ki kadrovsko najbolj trpi, ima kadrovske težave ... Mi, da lahko pravzaprav delamo, gradimo dolga leta na tem, da izobražujemo kader oziroma dobivamo kader od drugod, da pravzaprav lahko dajemo storitev, na katero je ta trenutek oziroma še pol leta nazaj država bila tako ponosna–Michelinove zvezdice in druge nagrade, ki jih ni bilo malo. Zato želim reči, da razumeti in upravljati sektor ter odločati v imenu sektorja je velika odgovornost. In menim, da bi gostinstvo, restavracije, tudi drugi sektorji gostinstva–ne govorim samo o restavracijah, ker to ni pošteno–morali imeti za mizo resnega sogovornika, ki ima sposobnost, da lahko z ostalimi sodelavci in sogovorniki v vladi najde rešitve, ki ne bodo pogrom. Ne govorim o zdravstvu, zato ker sem sama tista, ki sem vedno vztrajala pri tem, da Hiša Franko drži ... Tudi v ekipi smo imeli težave z vdorom virusa in smo jih rešili. Če bi država tako reševala takšne težave, bi jih verjetno bilo veliko manj."

A kot dodaja, to ta trenutek ni dovolj. "Potrebujemo nekoga, ki se usede za mizo in zna razložiti, kakšna je težava gostinskega sektorja danes in kakšna bo jutri–ne samo v Sloveniji, pač pa verjetno po Evropi," je jasna.

Pa so morali tudi v njeni restavraciji že odpuščati? Roševa pravi, da je še pred enim tednom na Instagramu objavila, da je zadnja stvar, ki jo bo kadarkoli storila, odpuščanje. "V tem tednu pa sem morala požreti svojo besedo. Nisem odpuščala, sem pa morala skrajšati delovno pogodbo ljudem, ki bi morali z nami zaključevati januarja. Ne vem, kaj lahko pravzaprav z njimi počnem, in verjemite mi, da boli srce, kadar si tako zavezan svojim delavcem oziroma zaposlenim, kot sem zavezana sama." Po drugi strani pa se ji zdi, da so to skorajda nepotrebni koraki, ki bi se jim lahko izognili. "A če z danes na jutri ne vem, kaj nas čaka, kakšni bodo ukrepi ... Zjutraj se zbudimo in je Goriška v oranžni coni in rečejo, da se stvari nekaj dni ne bodo spreminjale, par ur kasneje pademo v rdečo. Naša komunikacija z gosti, z zaposlenimi postaja popolnoma zmedena in brez fokusa. Po moje pa tukaj izgubljamo tudi na mednarodnem nivoju, na resnosti komunikacije, transparentnosti tega, kar smo pravzaprav rekli, in odločitve, ki smo jo sprejeli."