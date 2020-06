Epidemije ni več. Kateri ukrepi pa še ostajajo v veljavi?

Čeprav je epidemija koronavirusa uradno preklicana, ta še ni izkoreninjen, zato moramo še naprej paziti nase in druge. To pomeni, da upoštevamo higieno kašljanja in kihanja, vzdržujemo primerno razdaljo in redno umivamo, če to ne gre, pa razkužujemo roke. V nekaterih primerih je še naprej obvezno nošenje zaščitne maske, prireditve z več kot 200 ljudmi so prepovedane.

Vsi akti in ukrepi, ki jih je v času razglašene epidemije zaradi nalezljive bolezni COVID-19 sprejela vlada in do 1. 6. 2020 niso bili odpravljeni, veljajo še naprej do njihove spremembe ali preklica. V določenih primerih ostaja obvezno tudi nošenje zaščitnih mask. —Vlada RS V Sloveniji je uradno konec epidemije, kar je prineslo nadaljnje sproščanje ukrepov. V šole se vračajo tudi tisti osnovnošolci, ki so se doslej šolali od doma, odpirajo se hoteli, zdravilišča in bazeni, znova so dovoljene tudi javne prireditve z do 200 ljudmi, pri čemer pa je še naprej treba zagotavljati minimalen stik med ljudmi. V veljavi pa ostajajo vsi predpisani zaščitni ukrepi, saj virus ni izkoreninjen, velik del prebivalstva pa je nanj še vedno občutljiv. Če je le mogoče, vzdržujemo primerno razdaljo, če tega ne moremo, si nadenemo masko. Redno si umivamo oziroma razkužujemo roke ter si z njimi ne dotikamo obraza. Upoštevamo tudi higieno kašljanja in kihanja. Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo. V času povečanega pojavljanja okužb dihal in ob morebitnem novem valu epidemije covid-19 pa se izogibamo velikemu številu ljudi v zaprtih prostorih. icon-expand Na javnih prevoznih sredstvih je še naprej obvezno nošenje mask. FOTO: Shutterstock Nošenje mask je še naprej obvezno: - v zaprtih javnih prostorih, kjer je medsebojna razdalja manjša od 1.5 metra, - v javnih prevoznih sredstvih, - pri osebah z respiratornimi obolenji, - pri zaposlenih v zdravstvenih ustanovah glede na stopnjo izpostavljenosti, - pri zaposlenih v vseh domovih za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami, - pri obiskovalcih zdravstvenih ustanov, domov za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami. Masko si nadenemo, tudi če začutimo začetne znake okužbe dihal. Če zbolimo, ostanemo doma. Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok. Roke vedno smatramo kot onesnažene, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju. Z onesnaženimi rokami prenašamo povzročitelja okužbe nase in na druge osebe ter predmete, ki se jih dotikamo (npr. kljuke, ročaji, držaji, delovni pripomočki, denar …). Z upoštevanjem vseh navedenih priporočil bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora vsak prevzeti odgovornost.