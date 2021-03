V Hrastniku do 2023 nov dom za starejše: za 11 milijonov evrov na voljo 132 postelj

V Hrastniku bi gradili nov dom za starejše občane – danes so na tamkajšnji občini direktor Doma starejših Hrastnik Drago Kopušar , župan občine Hrastnik Marko Funkl ter minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj podpisali pismo o nameri za izgradnjo novega DSO.

Epidemija je razkrila in še dodatno poglobila tudi razpoke na področju oskrbe starejših. Slabe razmere v domovih starejših, neustrezni prostori, kadrovska stiska ... Veliko število smrtnih žrtev covida-19 je prav iz DSO-jev, javnost pa se medtem sprašuje, ali so pristojni v pripravah na drugi (in zdaj tudi tretji) val v tem kontekstu naredili dovolj?

Da so nove namestitvene kapacitete še kako potrebne, je pokazala tudi koronakriza. "Med epidemijo so na površje priplavale posledice dolgoletnega zanemarjanja področja skrbi za starejše, ki jih interventni ukrepi ne morejo rešiti," je že januarja na novinarski konferenci izpostavil minister.

V Občini Hrastnik so po podatkih Covid-19 Sledilnika doslej potrdili 943 primerov okužbe z novim koronavirusom, kar predstavlja 10,3-odstotka prebivalcev. Včeraj so v hrastniški občini okužbo sicer potrdili še pri štirih osebah, 51 oseb pa jih je trenutno aktivno okuženih. Zaradi covida-19 je v Hrastniku umrlo 14 oseb.

V hrastniškem DSO imajo zaenkrat 132 postelj, zaradi sive cone jih je za stanovalce na razpolago 121, trenutno pa jih je zasedenih 105. Zaposlenih imajo 70 delavcev, pa je za 24ur.com dejal direktor doma Kopušar. Okužbo z novim koronavirusom so imeli dvakrat – lani poleti je bilo okuženih 53 stanovalcev in 14 zaposlenih, letos pozimi (januarja) pa 54 stanovalcev in 19 zaposlenih. "Poleti je umrlo 11 stanovalcev, pozimi pa šest," pravi.

Do leta 2023 bodo tako po napovedih Cigler Kralja domske kapacitete v Sloveniji povečali za okoli 2500 mest, nekaj od tega tudi s podelitvijo koncesij. Za 1280 mest so koncesije že podelili. Namen ministrstva je namreč dvigniti standard v obstoječih domovih za starejše.

Dom je odprt za obiskovalce; zaradi epidemiološke situacije so obiski še vedno časovno omejeni in vnaprej dogovorjeni. Novi sprejemi se izvajajo v skladu s predpisanimi postopki, potekajo pa počasneje, ker je potrebno nove stanovalce v večini primerov najprej namestiti v sivo cono.

Da so kadrovske stiske ves čas prisotne, je Kopušar sicer izpostavil že ob prvih potrjenih primerih, avgusta lani. V domu so takrat razmere pomagali blažiti začasni sodelavci, ki so jim priskočili na pomoč iz drugih domov, Splošne bolnišnice (SB) Trbovlje in zdravstvenih domov. A zimo so bili primorani preživeti brez dodatne kadrovske pomoči. Da bi zagotavljali dovolj kadra za delo v vsaki coni, kaj šele za normalne delovne obremenitve, tako ni šlo niti pričakovati.

Poleti so na pomoč v Dom starejših Hrastnik priskočili tudi iz trboveljske bolnišnice, pozimi pa so ostali brez kadrovske pomoči.

V Hrastniku so danes podpisali pismo o nameri izgradnje DSO v tamkajšnji občini oziroma sporazum za skupni interes izgradnje infrastrukture za namestitvene zmogljivosti za institucionalno varstvo starejših na območju hrastniške občine. Dogodka se je poleg direktorja Doma starejših Hrastnik Draga Kopušarja in župana občine Hrastnik Marka Funkla udeležil tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

"Glede na trenutno stanje bo nov dom popolna sprememba na bolje – sobe bodo samo eno in dvoposteljne, dovolj velike, vse bodo imele lastne kopalnice, ustrezno bodo opremljene za uporabo IT tehnologije," našteva Kopušar. Po njegovih besedah bodo zagotovljeni tudi primerni prostori za stanovalce z demenco, več bo primernih prostorov za druženje in za zasebnost, dom ne bo prostorsko utesnjen in bo imel dovolj velike zunanje površine za sprehod in aktivnosti. "Objekt bo energetsko varčen, zagotovljena bodo parkirna mesta in verjetno še kaj."

Po besedah hrastniškega župana Funkla pa bo gradnja novega doma za Hrastnik zgodovinski korak. Namenskega doma namreč občina do zdaj ni imela, saj je bil sedanji dom v preteklosti dijaški dom. "Že lani smo začeli pripravljati idejni projekt in investicijsko dokumentacijo. Nov dom bo na Leši, kjer smo lani od Rudnika Trbovlje-Hrastnik v zapiranju kupili zemljišče. Cesto do novega doma bo zgradilo infrastrukturno ministrstvo. Gradnja naj bi stekla čez približno leto dni, končali pa naj bi jo leta 2023," je še dejal Funkl.

Tudi Kopušar je medtem spomnil, da Hrastnik do leta 1990 sploh ni imel doma za starejše, zdajšnji pa je tudi po njegovi oceni popolnoma neprimeren za bivanje starejših.