Dva tedna v rdeči coni: 'Vedno smo ohranjali pozitivne misli'

Zelo sem bila šokirana, ko sem izvedela, da sem pozitivna na novi koronavirus, pripoveduje 83-letnaMara. "Ampak vse to, kar misliš, da bo ... Po tem, ko so nas preselili v rdečo cono, smo videli, da to ni nič takšnega," doda.

Pozitiven test, pa rdeča cona v našem domu – vse skupaj se je slišalo strašljivo, pravi tudi dve leti starejši France Kresal."Jaz sem se počutil v redu, nisem imel nobenih težav, in sem čakal, kaj pa bo, kdaj bo tisto ... No, in tisto ni prišlo," pove.

Tudi Mara značilnih simptomov bolezni ni imela. "Ko so me otroci klicali, kako sem, in vprašali, ali imam vročino, sem povedala, da je nimam," pove. Tudi dihala ni nič težje, ni ji bilo slabo, okusa in voha ni izgubila. "Nič, vam povem, nič od tega."

Čez nekaj dni so v rdečo cono pripeljali tudi Francetovo ženo, ki ima še druge pridružene bolezni. "Tudi ona je to lepo prenašala, ni bilo težav, in potem me ni bilo strah," nam je povedal France.

Štirinajst dni v tako imenovani rdeči coni je hitro minilo, posebna zahvala gre srčnim sestram, pravita oba. "Niso bile sestre, ampak so bile prijateljice–skrbne, pozorne, nikoli niso bile utrujene ali zdolgočasene," pripovedujeta.

Obiski niso bili dovoljeni, s svojimi najbližjimi pa sta se vsak dan pogovarjala po telefonu. "Imam tudi vnukinjo na Reki, je zlata vnukinja in me pokliče dopoldne, popoldne: 'Nana moja, kako si?'," se Mari zasvetijo oči.

Zraven Franceta je ležal 90-letnik, tudi on je bil okužen z novim koronavirusom ... Vedno smo ohranjali pozitivne misli, pripoveduje France."Tudi on se je dobro počutil in pogovarjali smo se o tem, kaj bomo še naredili in kaj bomo še preživeli," se spominja.

Ko je prebolela covid-19, je bila Marina največja želja iti ven, na vrt. Za kondicijo skrbi tudi France. "Aktiven je treba biti, ne smemo se smiliti sami sebi, ker nam ni nobene sile," se strinjata oba.

Bolezen se da premagati – dokaz smo mi. Ostanite pozitivni. To je sporočilo starejših iz doma v Šiški, ne le Sloveniji, temveč vsemu svetu.

Oba se zdaj počutita dobro. Optimizem namreč življenje vedno žene naprej, še pravita France in Mara.