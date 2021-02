'Domovi za starejše so se spremenili v neprodušno zaprte utrdbe'

V združenju za dostojno starost Srebrna nit opozarjajo na pomembnost stikov oskrbovancev DSO z družinskimi člani. "Domovi starejših so (z redkimi premori in izjemami) zaprti praktično leto dni, ponekod so sorodnike zelo redko spuščali k svojim bližnjim. Sicer pa so starejši bolj ali manj sami životarili za štirimi zidovi – kot da so se domovi spremenili v nedostopne in neprodušno zaprte utrdbe," opozarjajo.

Starejši ljudje si zaslužijo človeka vredno in vsebinsko karseda bogato življenje. Nedvomno so stiki s sorodniki, prijatelji in obiskovalci nasploh ena od njihovih najpomembnejših potreb.

Tudi minister za delo Janez Cigler Kralj je na današnji tiskovni konferenci pojasnil, da spodbujajo čim večjo in bolj kvalitetno normalizacijo življenja v DSO. Temu primerno v domovih prilagajajo tudi izhode in obiske, seveda ob spoštovanju ukrepov zdravstvenega ministrstva. Cigler Kralj je še povedal, da, tako kot doslej, velja navodilo oziroma priporočilo ministrstva za zdravje in ministrstva za delo, da se vodstvo domov glede na lokalno epidemiološko sliko odloči glede stopnje odprtosti oziroma zaprtosti njihove organizacije. Tako lahko namreč sami presodijo in ocenijo morebitna tveganja.

Pobudo združenja Srebrna nit podpira tudi direktorica Centra starejših Notranje Gorice DEOS Ana Petrič , tudi prejemnica priznanja jabolko navdiha, ki hkrati opozarja, da je vseeno potrebno upoštevati vse osnovne ukrepe, saj je virus še vedno prisoten. Kot pojasnjuje, so stiki za stanovalce v DSO z družinskimi člani zelo pomembni. "Zato tudi morajo biti. Na vodstvu domov je, da poiščejo rešitve in prilagoditve," pravi.

Neutemeljeno se jim namreč zdi, da časovno omejujejo obiske pri uporabnikih, ki so okužbo z virusom že preboleli in bivajo v svoji sobi, saj svojci, ki prihajajo na obisk in pri tem upoštevajo vse ukrepe za preprečevanje prenosa virusa, nikogar ne ogrožajo in tudi ne širijo okužbe. V Srebrni niti obenem poudarjajo, da je treba obiske pri osebah, ki potrebujejo pomoč, npr. pri osebah z demenco, slabovidnih, nepomičnih ali slabo pomičnih oziroma osebah, ki potrebujejo večji obseg pomoči, celo spodbujati.

A prav neustrezno sproščanje obiskov po presoji vsakega doma oziroma njegovega direktorja oziroma direktorice posebej je po mnenju Srebrne niti skrb vzbujajoče."Navodila oziroma priporočila ministrstva za zdravje so jasna in ne predvidevajo omejevanja tam, kjer to ni potrebno," opozarjajo. "Stanovalcem domov je treba takoj zagotoviti neomejene stike s sorodniki. Potrebno jim je omogočiti normalno gibanje znotraj in v okolici doma ter obiske, ne glede na pogostost in uro. Cone v domovih naj ne omejujejo potrebnih, pričakovanih in plačanih dejavnosti v domu," dodajajo.

V DEOS Notranje Goriceimajo tako npr. že ves čas, kljub odredbi o zaprtju centra, obiske omogočene za vse tiste stanovalce, ki so v paliativi ali so slabšega fizičnega oziroma psihičnega stanja. "S svojci se sproti dogovarjamo in jim nudimo vso zaščitno opremo. Sicer imajo tudi vsi ostali stanovalci obiske v kotičku za varne obiske. Tja pride kar precej oseb, velikokrat vsa družina. Precej obiskov se zvrsti tudi v večnamenskem prostoru, kjer imajo zasebnost, hkrati pa ne ogrožajo drugih stanovalcev, ki se družijo v recepciji in po enotah," pojasnjuje Petričeva.

V njihovem centru so namreč takoj, ko so prejeli navodilo s strani pristojnih, pričeli s postopnim sproščanjem."Vendar previdno, saj nekaj stanovalcev še čaka na drugi odmerek cepiva in si okužbe med tem ne želimo pridobiti,"pojasnjuje. Poleg tega imajo nekaj stanovalcev, ki cepiva ne bodo prejeli zaradi kontraindikacij. "Samo ena okužba ali le sum nanjo pa pomeni testiranje vseh zaposlenih in stanovalcev, zato zahtevamo dosledno upoštevanje osnovnih ukrepov." A Petričeva priznava, da kljub temu, da so izredno fleksibilni, še vedno beležijo kar precej kršitev in tako marajo opozarjati obiskovalce, naj mask med obiskom ne snamejo.

Ne glede na vse, pa se Petričeva zaveda, da stanovalci obiske morajo imeti, a odgovorno. "Če je imel nekdo tvegan stik nima kaj iskati v centru, pa naj bo to svojec ali pa zaposlen. Za vse velja enako," še dodaja.