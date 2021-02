Dubajsko letališče s 70 odstotki manj potnikov, normalizacija šele po petih letih?

Letališče v Dubaju je lani potrdilo kar 70-odstotni padec števila potnikov. A letalski potniški promet, ki ga je pandemija covida-19 skorajda povsem ohromila, se na predkrizno raven še ne bo vrnil tako kmalu. Prvi mož Lufthanse ocenjuje, da bi se številkam, s katerimi so se nekoč ponašali mednarodna letališča in letalski prevozniki, spet lahko približali šele v petih let.

Dubajsko letališče, ki velja za eno večjih tranzitnih letališč, je lani naštelo 25,9 milijona potnikov, kar je 70 odstotkov manj kot v predhodnem letu, ko so našteli 86 milijonov potnikov. Padec so pripisali pandemiji covida-19 in manjšemu številu potovanj ter zaostrenim razmeram v turističnem sektorju. PREBERI ŠE Z Brnika prvi letošnji čarterski let, povpraševanje po turističnih paketih se krepi Izvršni direktor mednarodnega letališča v Dubaju Paul Griffiths je ocenil, da je bilo lani najtežje leto za letalsko industrijo. Letališče so spomladi za nekaj časa celo zaprli. "Posledice pandemije so čutili po vsem svetu," je dodal. Eno večjih letališč na svetu je sicer že leta 2019 zaznalo 3,1-odstoten padec števila potnikov. S tem so prvič po 20 letih v letni primerjavi imeli padec števila potnikov. Največ potnikov je na dubajsko letališče lani prišlo iz Indije (4,3 milijona), sledili so potniki iz Velike Britanije (1,8 milijona) in Pakistana (4,3 milijona). Dubaj je priljubljena destinacija za turiste, ki iščejo višje temperature med zimo. Vendar pa je tudi Dubaj v zadnjih tednih moral zaostriti ukrepe, saj se je v tamkajšnja letovišča 'zateklo' več kot 500.000 turistov, kar je povzročilo vnovičen rast števila okužb z novim koronavirusom. Prvi mož Lufthanse normalizacijo letalskega prometa pričakuje v petih letih Letalski potniški promet, ki ga je močno prizadela pandemija covida-19, se tudi po mnenju izvršnega direktorja Lufthanse Carstena Spohra še ne bo kmalu vrnil na predkrizno raven. Ocenil je, da se zračni potniški promet v Evropi in ZDA na ravni iz leta 2019 ne bo vrnil prej kot v petih letih. icon-expand Lufthansina flota se bo skrčila na 650 letal. FOTO: Shutterstock "Do danes ni bilo nobenih sprostitev strogih pravil, ki zelo otežujejo izvajanje letalskega potniškega prometa," je ta teden na spletni konferenci ene od londonskih ekonomskih šol dejal Spohr. "Še več, omejitve so kvečjemu zaostrovali," je dodal. Šibke številke potnikov bomo opažali tudi v prihodnjih tednih, je prepričan prvi mož Lufthanse. Tudi na vrhuncu poletne sezone pričakuje, da bo potnikov le za 40 do 60 odstotkov njihovega števila pred izbruhom pandemije. "To bo za podjetja predstavljalo velik izziv," je izpostavil. Po njegovi oceni bo ključna pridobitev negativnega testa na koronavirus pred vkrcanjem, a je ob tem poudaril, da ni jasnih navodil, kako bi morali testiranje izvajati. V Lufthansi so se, kot je dejal, pripravili po najboljših močeh. Meni sicer, da bo negativen test ali potrdilo o cepljenju pred vkrcanjem na letalo prej ali slej svetovni standard. Lufthansina flota se bo zaradi pandemije skrčila s približno 800 na 650 letal.