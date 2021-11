Nekateri zdravstveni delavci v teh težkih časih opravljajo dvojno delo: na eni strani delajo v bolnišnicah in pomagajo bolnikom, na drugi pa še ozaveščajo, učijo, se izpostavljajo – ker jim ni vseeno, ker ne želijo, da prevlada glasna destruktivna manjšina, ker so vsi ostali tiho. Med takšne zdravstvene delavce sodita dva mlada zdravnika, specializanta infektologije. Eden je dejaven na Twitterju, drugi na Instagramu, kljub napornemu delu pa sta sledilcem na voljo tudi z odgovori na zelo težka vprašanja.

David Zupančič, specializant infektologije, ki je na Instagramu začel z zdravniškim humorjem in satiro, je želel ostati anonimen, a so ga prav z množičnim deljenjem napačnih in škodljivih informacij sredi epidemije na nek način prepričali, da se je izpostavil in začel odgovarjati na vprašanja o covidu in cepljenju ter tolmačiti statistiko, ki so si jo ljudje napačno razlagali. "Nasploh se mi zdi, da je problem v družbi glasna manjšina. Da je nasprotnikov ukrepov, nasprotnikov cepljenja – pravih nasprotnikov, ne tistih, ki jih morda skrbi cepivo, pa bi želeli več informacij – in teoretikov zarot v bistvu malo, ampak so tako glasni in se tako izpostavljajo (radi se kregajo), da je videti, kot da je to pol Slovenije. Ampak ni, hvala bogu ni, in manj ko to gledaš, bolje si razpoložen," stanje opiše Zupančič.

icon-expand Specializant infektologije David Zupančič na Instagramu odgovarja na vprašanja o covidu. FOTO: 24UR

Federico Potočnik, ki je specializant infektologije, je bil na Twitterju sprva bolj politično dejaven, od začetka epidemije pa prevladujejo objave njegovih osebnih izkušenj s prve bojne linije ter opozorila ljudem in politiki, da stanje postaja neobvladljivo. "Mislim, da bi morali prispevati vsi, ne samo nekateri zdravniki, ampak vsi zdravniki, ki delamo s tem, pa tudi pacienti, ki pridejo v stik z nami, ker je ozaveščanje ključno za to, da se ta stvar ustavi z več koncev," meni Potočnik. Ljudem poskušajo dopovedati, kako resna je situacija "Na družbenih omrežjih se ne izpostavlja veliko zdravnikov, niti mladih, ker sta naša prva skrb in naša dolžnost vseeno skrb za bolnika in pri tem potrebuješ ogromno energije, ogromno motivacije, ki ti jo taki komentarji, kot jih lahko bereš kje na internetu, preprosto poberejo. Deliš nekaj o cepljenju, maskah, preventivi in nekako nekdo to obrne na politiko, na čustva, na regresijo, na represijo, kar koli," opozarja Zupančič. Po drugi strani pa agresija, gnev in lažne obtožbe največ povedo prav o ljudeh, ki jih pišejo, pravi Potočnik. Mi vemo, kako je v bolnišnici, kako kruta je trenutna realnost. "Nimamo ravno obiskov, oz. zelo malo, tako da ljudje, ki se zdravijo na naših oddelkih, ki tudi umirajo, umirajo ob nas. To so težke izkušnje in poskušamo ljudem dopovedat, kako je to resno, tudi skozi take izkušnje," poudarja Potočnik.

icon-expand Federico Potočnik, specializant infektologije, opozarja, da stanje postaja neobvladljivo FOTO: 24UR