Dva nova primera okužbe, trenutno v bolnišnicah osem oseb

V Sloveniji smo v četrtek ob 902 testih potrdili dve novi okužbi z novim koronavirusom, in sicer v Ljubljani in Kopru. Skupno je tako v državi 34 oseb z aktivno okužbo. Dve osebi so včeraj sprejeli v bolnišnico, skupno je hospitaliziranih osem, od tega je ena v enoti intenzivne nege.

icon-expand Skupaj smo v Sloveniji doslej potrdili 1513 okužb. FOTO: Matej Povše / UKCLJ Včeraj so opravili 902 testa, od tega je bilo na novi koronavirus negativnih 900 odvzetih brisov, kažejo podatki covid-19 sledilnika. V bolnišnici zdravijo osem bolnikov s covidom-19, eden potrebuje intenzivno nego. V četrtek niso zabeležili smrti bolnika s covidom-19. Največ aktivnih okužb (deset) je trenutno na Jesenicah, sledi ljubljanska občina z osmimi primeri. Trije so na območju Nove Gorice, prav tako je aktivna okužba prisotna pri treh tujih državljanih. Po dve aktivni okužbi sta v Kopru, Krškem in Sežani, po ena pa v Kranju, Piranu, Postojni in Mariboru. icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V Sloveniji so doslej opravili 90.103 teste na okužbo z novim koronavirusom, potrjenih je bilo 1513 okužb. Med temi pozitivnimi je 675 moških in 838 žensk. Doslej je umrlo 109 oseb; iz bolnišnic so odpustili 294 bolnikov s covidom-19, je objavila vlada. Največji dnevni prirast na novo okuženih smo sicer zabeležili 26. marca - 61 primerov.