Dve novi potrjeni okužbi, na intenzivni negi pa ni več bolnikov

Spomnimo na primer mariborskega tretješolca Osnovne šole Ludvika Pliberška, o katerem smo poročali včeraj. Pozitivna sta tudi njegov brat in eden od staršev, na šoli pa so se odločili, da bodo preventivno v karanteni razred okuženega šolarja in njihova razredničarka. Za 14 dni morata v karanteno tudi sodelavca potrjeno okuženega starša.

Zadnja dva meseca že tradicionalne tiskovne konference o aktualnem stanju v povezavi s koronavirusom ob 11. uri ni bilo.