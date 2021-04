Dve tretjini Slovencev prepričanih, da gredo stvari v napačno smer

"Čeprav ugotavljamo, da so prebivalci Slovenije vedno bolj nezadovoljni s tem, kam gredo stvari v Sloveniji, pa tega ne moremo trditi za smer Evropske unije. Kljub temu, da opažamo majhne razlike med letošnjim in tokratnim merjenjem, pa te v nobenem oziru niso statistično značilne. Sklenemo torej lahko, da so z usmeritvijo Evropske unije prebivalci Slovenije enako (ne)zadovoljni, kot so bili tudi v letu 2020," so sporočili iz Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana.