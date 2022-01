Študija React: dve tretjini okuženih z omikronom v preteklosti že preboleli okužbo

Obsežna študija React je na podlagi testiranja brisov več tisoč britanskih prostovoljcev ugotovila, da kar dve tretjini ljudi, ki so bili pred kratkim okuženi z različico omikron, poročata, da sta bili v preteklosti že okuženi z novim koronavirusom. Čeprav morajo na tem področju ugotoviti več podrobnosti, pa bi lahko rezultati raziskave razkrivali skupine, pri katerih je ponovna okužba z novim koronavirusom verjetnejša.

Kar dve tretjini udeležencev študije, ki so bili pred kratkim okuženi z različico omikron, navaja, da so v preteklosti že preboleli okužbo z novim koronavirusom. Avtorji raziskave sicer priznavajo, da je treba na tem področju odkriti še več podrobnosti, vendar pa bi rezultati študije lahko razkrivali, kateri ljudje so bolj nagnjene k ponovitvi okužbe, poroča BBC. Te skupine vključujejo zdravstvene delavce in gospodinjstva z otroki oz. gospodinjstva, v katerih živi več ljudi. V študiji so testirali več kot dva milijona ljudi, najnovejše ugotovitve iz prvih dveh tednov novega leta pa temeljijo na približno 100.000 PCR-testih. Pozitivnih je bilo kar 4000 testov. Kot navajajo raziskovalci, je bilo pri sekvenciranju ugotovljeno, da so praktično vse osebe okužene z različico omikron.

icon-expand Pozitivnih je bilo 4000 testov. FOTO: Dreamstime

Ni znano, koliko okuženih je polno cepljenih. Dva odmerka cepiva sicer pred okužbo z omikronom ne ščitita najbolje, a še vedno ščitita pred hudim potekom bolezni. "Čeprav cepiva morda ne ustavijo vsake okužbe, pa vseeno dobro delujejo pri zaščiti življenj," je dejala izvršna direktorica Agencije za zdravstveno varnost Združenega kraljestva, dr. Jenny Harries. "Cepljenje ostaja najboljša možnost za zaščito pred hudo boleznijo in hospitalizacijo pri različici omikron," še pravi in dodaja, da so pomembni tudi poživitveni odmerki. "Da pa bi zagotovili padanje števila okužb in zaščitili naše skupnosti, je še vedno pomembno, da upoštevamo tudi nasvete o javnem zdravju, zlasti v prenatrpanih prostorih in na območjih s slabim prezračevanjem," je poudarila.

Po poročanju udeležencev raziskave se je okužba ponovila pri kar dveh tretjinah oz. 65 odstotkih sodelujočih, mnogi med njimi pa bi se lahko znova okužili. Po nekaterih ocenah bi lahko vsaj eden na deset okuženih z omikronom v preteklosti že prebolel okužbo z novim koronavirusom. Reacta tudi ugotavlja, da ostaja število okužb visoko zlasti med otroki in najstniki. "Razširjenost med otroki hitro narašča, v primerjavi z decembrom pa se je razširjenost povečala tudi pri starejših od 65 let. To lahko vodi tudi do povečanja števila hospitalizacij," je dejal direktor programa React, profesor Paul Elliott. "Zato je ključnega pomena, da še naprej pozorno spremljamo situacijo," dodaja.