Dvojčka prišla na svet, medtem ko je bila mama zaradi covida-19 v umetni komi

V bolnišnici v Birminghamu sta se rodila dvojčka, medtem ko je njuna mama zaradi covida-19 pristala v umetni komi in na ventilatorju. Kljub temu, da sta se rodila predčasno, deček in deklica lepo napredujeta in nimata posledic. Po več tednih je okrevala tudi njuna mati, tako da so zdaj vsi trije že doma.

Konec marca je revmatologinja Perpetual Ukeiz Birminghama, takrat v 24. tednu nosečnosti, zbolela za simptomi covida-19. Po nasvetu zdravnikov se je najprej samoizolirala na domu, a se ji je počutje iz dneva v dan slabšalo, zato so jo po nekaj dneh sprejeli v bolnišnico. Takrat je pomislila, da njuna otroka ne bosta preživela. Kmalu po sprejemu v bolnišnici je pristala na intenzivnem oddelku, nato pa še v umetni komi in na ventilatorju. Ker je bila v šestem mesecu nosečnosti, je njeno stanje in stanje dvojčkov ves čas spremljala ekipa zdravnikov, ki so se menili, da je tako za mamo kot za otroka preveč tvegano čakati s porodom. V 26. tednu nosečnosti so tako opravili carski rez in 10. aprila sta na svet prišla 770 gramov težka deklica Sochika Palmer in 850 gramov težek fantek Osinachi Pascal. Nedonošenčka so takoj prestavili v inkubator in zanju skrbeli na intenzivni negi za novorojenčke. Oče Mathew Uke pa ju je redno obiskoval skupaj z bratcem in sestrico.

Medtem je mama še naslednjih 16 dni preživela na intenzivnem oddelku, iz umetne kome se je namreč zbudila šele 26. aprila in ker več ni imela trebuha, se je prestrašila, da je otroka izgubila. "Ko sem se zbudila, sem bila zelo zmedena, saj nisem bila več noseča. Na začetku je bilo zelo hudo, saj sem zaradi pomirjeval imela grozljivo žive sanje. Sprva sem mislila, da sem izgubila svoja dvojčka, moža in druga dva otroka," je dejala za britanski Express & Star. Ko se ji je stanje izboljšalo in je zapustila intenzivni oddelek, je končno lahko prvič spoznala svoja novorojenčka. "Prvo srečanje z dvojčkoma je bilo zelo čustveno. Bila sem srečna, da sta živa, hkrati pa seveda tudi zaskrbljena, ker sta bila veliko prezgodaj rojena, kar prinaša svoja tveganja. Nikoli si nisem želela, da bi šla skozi to težko pot na začetku svojega življenja. Svoje mame nista videla kar dva tedna, kar me je seveda zelo razžalostilo, vendar je najpomembneje, da so se stvari dobro odvile," je dejala mamica zdaj sedemmesečnih dvojčkov. Zaveda se, da je izjemno, da sta preživela.

