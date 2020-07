Poslanci o četrtem protikorona paketu ukrepov, ki postavlja temelje aplikaciji za sledenje stikom

Poslanci v državnem zboru bodo na julijski seji začeli z obravnavo t.i. četrtega korona paketa ukrepov. Slednji daje tudi pravno podlago za uvedbo aplikacije za sledenje stikom. Informacijska pooblaščenka pri tem opozarja, da bo "beleženju podatka o lokaciji in identifikaciji ter obdelavi tega podatka s strani različnih organov brez odredbe sodišča podvržen vsak državljan". AI Slovenija pa navaja sedem načel, ki jih mora aplikacija upoštevati, med drugim mora biti uporaba prostovoljna, zbiranje podatkov pa omejeno.

DZ bo danes začel redno julijsko sejo, na kateri ga najprej čaka paket ukrepov za pripravo na drugi val epidemije covida-19. Tudi tokrat je poudarek na ohranitvi delovnih mest, predlog že četrtega protikoronskega zakona pa daje tudi pravno podlago za uvedbo mobilne aplikacije za sledenje okužbam z novim koronavirusom. Predlog zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19 podaljšuje ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo do 31. julija z možnostjo podaljšanja še do konca septembra ter določa, da bo nadomestila plač za delavce v karanteni do konca septembra prevzela država. Višina nadomestila bo odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni. Predlog zakona prinaša še nekatere druge rešitve, med drugim sredstva za financiranje dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo v javni mreži, koriščenje turističnih bonov pri več ponudnikih kot doslej ter veljavnost študentskih bonov za prehrano izjemoma tudi v drugi polovici julija, s čimer naj bi pomagali gostinskim obratom, ki jih je prizadela epidemija. Uporaba aplikacije prostovoljna, razen za osebe v karanteni in potrjeno pozitivne Z namenom preprečevanja širjenja okužb predlog zakona predvideva tudi vzpostavitev in zagotavljanje delovanja aplikacije za pametne telefone, katere namen je obveščanje oseb o stikih z okuženimi z novim koronavirusom in osebami, ki jim je bila odrejena karantena. Uporaba aplikacije bo prostovoljna, razen za tiste v karanteni in potrjeno pozitivne, zaradi česar so te določbe deležne kritik o neskladju z ustavo. Opozicija je poskušala na seji matičnega delovnega telesa celotno poglavje o aplikaciji iz zakonskega besedila črtati, a ji ni uspelo.

Uvedba aplikacije je naletela na številne pomisleke, tako med javnostjo kot stroko. Informacijska pooblaščenka je pred dnevi v pismu poslancev opozorila, da bi sprejem predloga zakona pomenil, da »bo lahko beleženju podatka o lokaciji in identifikaciji ter obdelavi tega podatka s strani različnih organov brez odredbe sodišča podvržen vsak državljan, sploh v času, ko bo zaradi počitnic in prehodov meje najbrž izdanih veliko karantenskih odločb«. Da lahko določba 24. člena vodi v zlorabe teh podatkov tudi za namene diskriminacije in diskreditacije posameznikov, saj zaradi nejasnosti daje (pre)široko pooblastilo, dodaja IP. "Ponudniki elektronskih komunikacij bi lahko beležili lokacije in identifikacijske podatke posameznikov, tudi če ti ne soglasja za to, predvsem pa lahko lokacijo in identifikacijo posameznika (kljub sicer drugačnim zagotovilom) beleži tudi predvidena aplikacija za sledenje stikov."

icon-expand Četrti protikoronaski zakon daje podlago za uvedbo aplikacije za sledenje stikom. FOTO: Shutterstock

"Nobene varovalke ni, da ne bi podatkov o odrejenih karantenah ali podatkov o identiteti okuženih poleg zdravstvenega inšpektorata pridobivala še policija, redarji in druge inšpekcijske službe, niti ne katerih podatkov, od koga in kako pogosto,"opozarja IP. Svari tudi, da odločba ne upošteva, da je običajno za pridobivanje podatka o lokaciji posameznika iz elektronskih komunikacij potrebna odredba sodišča. Sama uporaba aplikacije mora biti po njenem mnenju prostovoljna, in ne obvezna, hkrati pa opozarja, da aplikacija ne rešuje bistvenega vira težav, to so vnosi okužb iz tujine. "Obvezna raba državnih aplikacij se s časom lahko razraste v nenadzorovan nadzor nad državljani in diskriminacije, kot jih poznajo nedemokratične ureditve (obvezna aplikacija za javni prevoz, vstop v inštitucije, v službo …)." IP tako poslancem predlaga, da ne podprejo določb, ki "nesorazmerno posegajo v ustavno pravico do varstva osebnih podatkov". Amnesty International s sedmimi načeli za aplikacijo Pri Amnesty International Slovenija prav tako opozarjajo, da ima lahko uvedba tovrstne aplikacije lahko hude posledice na uživanje človekovih pravic. Pri tem pa navajajo sedem načel, ki jih mora aplikacija za sledenje upoštevati, so zapisali na spletni strani.