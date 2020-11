DZ preprečil možnost referenduma, 'kukavičja jajca' v PKP 6 ostajajo

DZ je zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covida-19 potrdil v sredo. Državni svet se je v četrtek odrekel možnosti izglasovanja odložilnega veta, poslanci pa so danes z 51 glasovi za in 29 proti odločili, da ga ni mogoče izpodbijati na referendumu. S tem se zagotavlja pravna podlaga, da bo mogoče zakon hitreje uveljaviti.

Sklepu so ostro nasprotovali v poslanskih skupinah SAB, LMŠ, SD in Levica. Kot so opozarjali, je vlada v zakon vključila več t. i. podtaknjenih členov, ki s premagovanjem koronske krize niso povezani in grobo posegajo v sistemsko zakonodajo."Z veseljem bi podprli sklep, da se prepove referendum, če bi v zakonu resnično urejali zgolj in samo odpravo posledic krize," je dejala Tina Heferle (LMŠ).

Ena od takšnih določb je določitev kazni za organizatorje zbiranja ljudi na javnih krajih v času, ko je to zaradi epidemije prepovedano, v razponu od 1200 do 12.000 evrov."Te stvari so nesprejemljive in nedopustne za demokratično družbo," je opozoril Marko Koprivc (SD).

Sporna je tudi določba, ki visokošolskim zavodom omogoča podaljšanje akreditacije, čeprav ne izpolnjujejo pogojev, po opozorilih opozicije pa je pisana na kožo Novi univerzi."Univerzi, ki jo vodita politično profilirana Matej Avbelj in Peter Jambrek, znani ideolog stranke SDS,"je dejala Nataša Sukič (Levica) ter ugotovila, da vlada skrbi za svoje podrepnike in podpornike.

"Z neokusnimi potaknjenci v zakon, ki bi moral v prvi vrsti zagotoviti pomoč ljudem in ne vašim prijateljem, ste resnično pokazali na prioritete, ki jim sledite," je dejal tudi Marko Bandelli (SAB). Koprivc pa je dodal, da je pomoč t. i. Jambrekovi univerzi zagotovo koruptivno dejanje.