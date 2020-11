'Če bi države prehitro odtegnile pomoč, bi se zgodil še hujši gospodarski krč'

"Vlade držav v območju z evrom so sprejele številne ukrepe za zaščito podjetij in delavcev," je izpostavila evropska centralna banka. Po besedah njenega podpredsednika Luisa de Guindosa so za optimizem v zadnjih tednih poskrbele spodbudne novice o uspešnosti cepiv proti covidu-19, a je ob tem poudaril, da "je pred nami še dolga pot".

Oblasti bodo soočene s težko odločitvijo - kdaj in kako ustaviti ukrepe pomoči in nato soočiti tudi z dolgom, ki ga bodo ti ukrepi povzročili, je izpostavil. "Če fiskalna podpora ne bo zdržala ves čas krize, se lahko podjetja, ki so jih omejevalni ukrepi najbolj prizadeli, tudi po okrevanju ostalega dela gospodarstva soočijo s hudimi težavami," je opozoril in kot primer navedel vprašanje solventnosti in trajne motnje v poslovnih modelih.