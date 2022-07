ECDC priporoča drugi poživitveni odmerek

ECDC in EMA sta zaradi ponovnega povečanja števila okužb s covidom-19 objavila posodobljena priporočila za cepljenje. Med drugim priporočata drugi poživitveni odmerek cepiva za vse ranljive skupine in za osebe, starejše od 60 let.

"Ob ponovnem povečanju števila primerov in hospitalizacij ob vstopu v poletno obdobje pozivam ljudi, da se čim prej cepijo in prejmejo poživitveni odmerek," je dejala evropska komisarka za zdravje Stella Kyriakides. "Ne smemo več izgubljati časa," je dodala v izjavi, ki sta jo objavila Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) ter Evropska agencija za zdravila (EMA).

ECDC za starejše od 60 let priporoča drugi poživitveni odmerek.

Agenciji sta že aprila priporočili drugi poživitveni ali četrti odmerek za osebe, starejše od 80 let. Kyriakidesova je države članice danes pozvala tudi, naj nemudoma uvedejo drugi poživitveni odmerek za vse starejše od 60 let in vse ranljive skupine. Direktorica ECDC Andrea Ammon je dodala, da trenutno beležijo naraščajočo stopnjo pojavnosti primerov okužb s covidom-19 ter naraščajoč trend sprejema v bolnišnice in enote intenzivne nege v več državah, kar je predvsem posledica različice omikron BA.5. Ammonova je dodala, da EU grozi začetek razširjenega vala novega koronavirusa in poudarila, da je v regiji še vedno preveč posameznikov, ki jim ob okužbi grozi hud potek bolezni, zato jih je potrebno čim prej zaščititi. Vendar pa sta agenciji tudi sporočili, da trenutno ni potrebe, da bi drugi poživitveni odmerek prejele osebe pod 60 let, ki niso izpostavljene večjemu tveganju za hud potek bolezni, vključno s tistimi, ki delajo v zdravstvu ali v domovih za ostarele.