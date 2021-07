ECDC: Razčlenitev Hrvaške na 21 okrožij bi bila nepraktična

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je Hrvaško razdelil na štiri regije – severno, panonsko, jadransko in mesto Zagreb. Zaradi naraščajočega števila primerov v obeh dalmatinskih županijah pa se je v četrtek celotno jadransko območje obarvalo v oranžno barvo, kar je med tamkajšnjimi prebivalci sprožilo veliko negodovanja. Sprememba barve namreč ogroža tamkajšnjo turistično sezono, poroča Index.hr.

Najglasnejši protesti so bili v Istri, ki trdi, da imajo ugodne epidemiološke razmere ter da so "žrtev" neodgovornosti drugih županij. Čeprav ima Istrska županija le štiri aktivne primere okužbe s koronavirusom, zaradi merila evropskega centra tako ni več zelena.

"Takšna odločitev je bila na ravni držav članic dogovorjena v času nemškega predsedovanja lani. Opazovanje vsake enote posebej ne bi bilo praktično, saj bi to pomenilo, da je treba v EU obdelati 1500 regij, medtem ko jih je trenutno le 330," so zapisali pri ECDC.

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem sicer zabeležili 146 novih primerov okužb. Število aktivnih primerov je tako danes na Hrvaškem skupno 739. V bolnišnicah je 121 covidnih bolnikov, od tega jih je 11 na respiratorju.

ECDC spremlja 14-dnevno incidenco novih primerov okužbe na 100 tisoč prebivalcev in odstotek pozitivno testiranih oseb, po teh kriterijih pa je obalni del Hrvaške prikazan v oranžni barvi. Kontinentalna Hrvaška je še vedno v zelenem.

Na zemljevidu Evrope je večina držav v zeleni barvi, v rdeči pa Španija, Portugalska, Nizozemska, Malta in Ciper ter deli Grčije, Belgije in Danske. Poleg hrvaške obale so v oranžni barvi tudi deli Francije, Grčije, Švedske, Norveške, Finske, Danske in Belgije ter celotna Irska.