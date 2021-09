ECDC: Temnordeče Slovenija, Estonija in Litva

Kot je razvidno iz najnovejšega zemljevida, se epidemiološke razmere v Evropi izboljšujejo. Deli Španije in Francije so obarvani zeleno, v Italiji je poleg dela severa odslej zelena tudi Sardinija, medtem ko Sicilija ni več rdeča. Hrvaška ostaja rdeča, temnordeče se je obarval Zagreb. Poljska je z izjemo dveh regij zelena, pretežno zeleni sta tudi Češka in Danska. Ciper, večji del Grčije, Bolgarija in Romunija ostajajo rdeči.

Razmere so se medtem izboljšale tudi na Malti, ki je odslej zelena.