ECDC: Vsi primeri omikrona v Evropi asimptomatski ali blagi

Do ponedeljka so na območju Evropske unije in evropskega gospodarskega prostora uradno potrdili 274 primerov nove različice koronavirusa, poimenovane omikron. O njih so poročali v skupno 19 državah, nazadnje na Hrvaškem, obenem pa v več državah preiskujejo tudi sume verjetnih primerov.

Večina potrjenih primerov je epidemiološko povezanih s potovanji v afriške države, kjer so omikron najprej potrdili, več evropskih držav – Belgija, Danska, Islandija in Španija – pa je zaznalo tudi primere brez tovrstne povezave z območji, kjer naj bi se širil omikron. Ti primeri nakazujejo možnost, da se omikron v teh državah prenaša že na lokalni ravni, opozarja ECDC.

Skupno so do torka v 52 državah po vsem svetu potrdili 1137 primerov različice omikron, ki jo je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) označila za skrb vzbujajočo. Glede na zadnje ugotovitve WHO nova različica sicer očitno ne povzroča hujših oblik bolezni kot prejšnje in "ni zelo verjetno", da bi popolnoma obšla zaščito, ki jo dajejo cepiva.