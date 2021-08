ECDC z novim zemljevidom, Slovenija je oranžna

Tudi Hrvaška je vse bolj oranžna, z izjemo vzhodnega dela države, so vsi večji turistični kraji. Oranžne so tudi Italija in Avstrija, edina sosednja država, ki v celoti ostaja zelena, pa je Madžarska. Z zemljevida je tudi možno razbrati, da je situacija na vzhodu Evrope veliko boljša kot zahodni del. Južni deli Španije in Francije so obarvani temno rdeče, rdeče pa so obarvani praktično vsi sredozemski turistični centri, z izjemo dela italijanske obale.

Slovenija stopa v četrti val

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se še naprej viša, za sredo znaša 237 (dan prej 218), 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa 130 (dan prej pa 118). Delež pozitivnih se je nekoliko zmanjšal, v torek je bil 17,3-odstoten, v sredo pa 17-odstoten. Ker se razmere slabšajo, je vlada odločila, da s 23. avgustom testi več ne bodo brezplačni, razen za dejavnosti, kjer je PCT-pogoj za izvajalce oziroma zaposlene predpisan z odloki. "Frekvenca se za zdaj ne bo spremenila," je zapisal predsednik vlade Janez Janša. V skladu z vladnimi odloki se bodo morali tako na 48 (s hitrimi antigenskimi testi) oz. 72 ur (s PCR test) testirati zaposleni v določenih poklicnih skupinah, ki niso cepljeni proti covidu-19 oz. ga niso preboleli. Gre za zaposlene v zdravstvu, šolstvu, domovih za starejše, pa tudi za številne storitvene dejavnosti.