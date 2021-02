ECDC z osveženimi priporočili glede uporabe mask

Znanstvena dognanja glede uporabe mask so zaenkrat še zelo omejena. Vseeno naj zato velja preventiva in samozaščitno ravnanje.

Vloga mask pri nadzorovanju in preprečevanju covida-19 ostaja stvar razprave. Pred pojavom novega koronavirusa se je večina študij o učinkovitosti mask kot zaščitnega ukrepa v javnosti nanašala na gripo in je prispevala malo dokazov v podporo uporabi mask, so zapisali v ECDC.

Medicinske maske imajo po navedbah ECDC majhen do zmeren zaščitni učinek, a za temeljito oceno pomembnosti uporabe medicinskih mask v pandemiji covida-19 so potrebne dodatne študije. Dokazov o učinkovitosti nemedicinskih mask, vizirjev in filtrirnih dihalnih mask v širši javnosti je malo in niso zanesljivi.

Čeprav so dokazi v povezavi z uporabo medicinskih mask v širši javnosti za preprečevanje covida-19 omejeni, je zaščitne maske treba obravnavati kot del prizadevanj za nadzor pandemije, izpostavljajo v ECDC.

Nošenje medicinskih ali nemedicinskih mask se priporoča v zaprtih javnih prostorih, ukrep pa se lahko uporabi tudi na natrpanih zunanjih površinah. Za ranljive ljudi, na primer starejše in osebe z drugimi boleznimi, se v teh primerih priporoča uporaba medicinskih mask.

Uporaba medicinskih mask se priporoča tudi v gospodinjstvih za osebe, ki imajo simptome covida-19, za osebe s potrjeno okužbo in za njihove sostanovalce.

Za širšo javnost pa glede na razpoložljiva znanstvena dognanja ni mogoče podati priporočila, ali je bolj zaželena uporaba medicinske ali nemedicinske maske, navaja ECDC v poročilu, objavljenem na svojih spletnih straneh.

Zelo omejena znanstvena dognanja glede uporabe filtrirnih dihalnih mask v širši javnosti ne podpirajo njihove obvezne uporabe namesto drugih vrst mask, navajajo v ECDC. Ob tem opozarjajo na težave pri zagotavljanju ustrezne uporabe teh mask in morebitne obratne učinke.