Pesimistične napovedi ECDC: število okužb in smrti bo naraslo tudi v Sloveniji

Evropski center napoveduje porast števila okužb v 20 državah in število smrti v devetih, med drugim v Grčiji, Litvi, na Nizozemskem, Portugalskem in v Sloveniji.

V večini držav so opazili največji porast števila okužb pri mlajših, starih od 15 do 24 let, pri starejših od 65 let pa je porast števila okužb majhen.

ECDC pričakuje, da bodo v zadnjem tednu julija, ki se konča s 1. avgustom, našteli po 420 okužb z novim koronavirusom na 100.000 ljudi. Prejšnji teden jih je bilo na 100.000 ljudi sicer 90, piše v tedenskem poročilu centra. V tednu po 1. avgustu pa ECDC pričakuje celo 620 okužb na 100.000 prebivalcev.