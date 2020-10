Edinstven primer v hrvaški vasi: testirali 116 ljudi, 92 okuženih s covidom-19

V kulturnem domu Ivice Pajer je na promociji knjige 25. septembra bilo 140 ljudi, vsaj po podatkih Zavoda za javno zdravstvo Sisaško-moslavaške županije. To, kar zdaj občino Popovača uvršča med edinstveno na svetu (ne v dobrem smislu), je rekord v število okužb, ki izvirajo z enega mesta. Do sobote so testirali 116 od prisotnih na promociji knjige, na virus pa je pozitivnih bilo kar 92.

"To, kar se je zgodilo, je čista neumnost, ljudje, ki bi se morali boriti proti temu, so se znašli med okuženimi," je dejal prebivalec hrvaške vasi Gornja Jelenska za N1 . Med okuženimi je namreč tudi župan občine Popovača.

Ker se jih je večina udeležila tudi otvoritve prireditve Voloderske jeseni, epidemiologi pospešeno iščejo kontakte vseh okuženih. Zaenkrat še ni jasno, kako je možno, da se je okužilo tako veliko število ljudi, a naj bi šlo predvsem za nespoštovanje distance, pa tudi neuporabo zaščitne maske. Na Voloderski jeseni, ki sicer poteka v šotoru, je sicer več ljudi nosilo masko.

Na promociji knjige so poleg prebivalcev Popovače bili tudi ljudje iz drugih delov Sisaško-moslavaške županije, pa tudi nekateri iz sosednje Bjelovarsko-bilogorske županije. To predstavlja dodatno težavo epidemiologov, saj morajo obdelati ogromno število kontaktov. Od 58 pozitivnih v nedeljo ima vsak okoli 20 kontaktov, zato morajo nujno hitro reagirati, je dejal vodja tamkajšnjega Zavoda za zdravstvo dr. Inoslav Brkić.

Župan občine na testiranje

Župan Popovače Josip Miškovićje v petek zvečer odšel v samoizolacijo. Epidemiolog Brkić je dejal, da bodo tudi njega testirali, saj je bil prav tako na promociji knjige.

Kot je še za 24satapovedal Brkić, je velik problem v tem, ker veliko ljudi sploh ne verjame, da korona obstaja. "Veste koliko intelektualcev in izobraženih ljudi me je vprašalo, če res obstaja. Kot da niso videli posnetkov iz Bergama. Ja, korona je še kako resnična in lahko je nevarna. Prišel je čas, ko mora biti človek človeku človek. Ne more biti tako, da vi in jaz nosimo masko, 100 drugih pa ne, s tem nismo napravili ničesar,"razlaga.

Ob tem je spomnil, da so na začetku spomladi napovedali, da bo jesenski sejem v Popovači odpovedan, a so ga kljub temu odprli. "Ne vem, kaj potem pričakujejo,"je še dodal.