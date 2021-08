Kljub neuspehom cepilne kampanje Ukom s Kadičem sklenil nov dogovor

Da je z izvedbo strategije cepljenja v Sloveniji nekaj hudo narobe, pričajo številke. Soočamo se z eno najnižjih precepljenosti proti covidu-19 v Evropi. Z vsemi odmerki je cepljenih le slabih 43 odstotkov prebivalcev, kar je 14 odstotkov pod EU povprečjem. Kljub neuspešnim kazalnikom pa država vztraja pri obstoječi strategiji in zasedbi. Tako je Edvard Kadič, ki je zadolžen za promocijo cepljenja, z Uradom vlade za komuniciranje sklenil nov dogovor. Za svoje delo bo prejel dodatnih 3275 evrov.

Edvard Kadič, strokovnjak za govorico telesa in nekdanji kolumnist portala Nova24 TV, je 18. februarja letos z Uradom vlade za komuniciranje (Ukom) sklenil pogodbo za komunikacijske storitve za promocijo cepljenja. Za svoje delo, ki obsega tri glavne točke – priprava in izvedba celovite kampanje promocije cepljenja proti covid-19, komunikacijsko svetovanje, organizacijsko vodenje in usklajevanje projekta ter priprava medijskega načrta in zakup oglaševalskega časa in prostora – je po pogodbi prejel 11.500 evrov.

Kljub temu, da je država v promocijo cepljenja vložila veliko denarja, pa so rezultati daleč od zastavljenih ciljev. Ob začetku cepljenja so predstavniki vlade omenjali 60-odstotno precepljenost do začetka poletja, koordinator za cepljenje Jelko Kacin pa je celo zavračal cilj EU, ki je znašal 50-odstotno precepljenost in govoril o 70 odstotkih precepljenih prebivalcev. "Če EU tega ni sposobna narediti, ni vredna tega imena," je takrat zapisal na družbenem omrežju. Na koncu pa se je izpostavilo, da Slovenija krepko zaostaja tudi za povprečjem Evropske unije. Po podaktih NIJZ je polno cepljenih le 42,7 odstotka prebivalcev.

icon-expand Edvard Kadič FOTO: 24UR

Kljub temu, da Slovenija beleži zelo slabe rezultate in obstoječa promocija ne žanje uspehov, pa je UKOM s Kadičem sklenil novo sodelovanje. Podpisali so namreč aneks k pogodbi za nov projekt, prek katerega bo promotor cepljenja prejel dodatnih 3275 evrov. Kot pojasnjujejo na Ukom, so se "komunikacijske aktivnosti nadaljevale s projektom promocija cepljenja s pozitivnimi sporočili prek deljenja vstopnic za koncerte na radijskih postajah". S Kadičem so zato sklenili še aneks k pogodbi, "zaradi slednjega se je skupna vrednost pogodbe povečala". Kadič je pred časom pojasnil, da je nizek interes na cepilnih centrih treba pripisati dejstvu, da se ljudem cepljenje ob umirjanju epidemije ni zdelo nujno, omenil pa je tudi nasprotovanje cepljenju, ki ima vse več vpliva. Kadič je doslej, kot je razvidno iz pogodbe, prejel 11.500 evrov. Od tega je 1625 evrov zaračunal za štiri usklajevalne sestanke ter prav tako 'sprotno vnašal predloge in popravke v časovnico in seznam opravil'. Kot druga "pomembnejša opravila in dejavnosti" pa navedel "ažurno spremljanje spletne strani CepimoSe.si" ter "ažurno spremljanje tiskovnih konferenc in socialnih omrežij"; usklajevanje idej glede radijskega oglaševanja ter "tekoča sprotna usklajevanja idej".

V prilogi za drugi izstavljeni račun pa je navedel tri sestanke v živo in enega na daljavo, na katerih je s predstavniki NIJZ, MZ, Ukoma ter tudi vodjo Ukoma, Urošem Urbanijo, "izmenjeval poglede na možnosti, priložnosti in pasti za dejavnosti, ki jih bomo predvideli za izvajanje".