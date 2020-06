Ekipa WHO bo na Kitajskem preiskovala izvor novega koronavirusa

"Zelo, zelo pomembno je, da vemo izvor virusa. Virus lahko bolje spoznamo, če vemo vse o njem, vključno s tem, kako se je pojavil," je dejal Tedros in dodal, da nam bo boljše razumevanje virusa omogočilo, da se bomo proti virusu bolje borili in da bomo bolje pripravljeni na morebitne nove izbruhe.

Znanstveniki se sicer najbolj nagibajo k teoriji, da je virus preskočil z živali na človeka na tržnici v Vuhanu. Ameriški predsednik Donald Trump pa je večkrat izrazil dvom v naravni izvor virusa in zatrdil, da je virus prišel iz kitajskega laboratorija. Ameriške obveščevalne službe so zanikale, da bi imele takšne dokaze. Trump pa je tudi WHO obtožil zavajanja in naklonjenosti Kitajski.

Sicer pa mineva ravno pol leta odkar je Svetovna zdravstvena organizacija prejela prve informacije o novi skrivnostni bolezni, ki so jo pozneje poimenovali covid-19. Lokalna izpostava Svetovne zdravstvene organizacije je namreč 31. decembra zasledila izjavo za medije zdravstvene komisije iz Vuhana, v kateri so govorili o pojavu "virusne pljučnice" v tem kitajskem mestu.

WHO je nato 1. januarja od kitajskih oblasti zahtevala informacije o poročilih o primerih atipične pljučnice v Vuhanu ter aktivirala svojo ekipo za spremljanje dogajanja. Odgovor kitajskih oblasti pa so prejeli šele čez dva dni. Da pljučnice povzroča okužba z novim koronavirusom, so kitajske oblasti ugotovile oziroma to sporočile 9. januarja.

Pandemija in očitki, ki letijo na Kitajsko, so pred tedni sprožili tudi pozive, da bi morala Svetovna zdravstvena organizacija dobiti podobna pooblastila kot inšpektorji Združenih narodov za nadzor orožja. Avstralski premier je predlagal, da bi države članice WHO, kjer bi se pojavil izbruh neke nalezljive bolezni, morale neodvisnim zdravstvenim organizacijam dovoliti dostop do države in uvedbo preiskave, s čimer bi lahko v prihodnje preprečili podobne pandemije.