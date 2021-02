Ekipa WHO po obisku Vuhana nezadovoljna: Potrebujemo več podatkov

Predstavniki ekipe WHO, ki so svojo enomesečno misijo v Vuhanu in nekaterih drugih kitajskih mestih ta teden zaključili, ne da bi izpolnili svoj glavni cilj, so v torek zatrdili, da še naprej ostaja najverjetnejša teorija, po kateri je virus na človeka preskočil z netopirja prek nekega drugega sesalca.

Obenem so kot skrajno neverjetno zavrnili možnost nastanka virusa v laboratoriju. So pa po drugi strani dopustili možnost, da bi se virus na Kitajsko prenesel od drugod preko t. i. hladnih dobavnih verig, o čemer se zadnje mesece širijo teorije na Kitajskem.