Ekipa WHO v Vuhanu ugotovila, da je bil izbruh že decembra 2019 velik

Vodja ekipe strokovnjakov Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Peter Ben Embarek je za CNN v obširnem intervjuju povedal, da so našli več znakov, da je bil izbruh novega koronavirusa decembra 2019 v Vuhanu veliko večji, kot so sprva mislili. Ekipa, v kateri je sodelovalo 17 strokovnjakov WHO in 17 kitajskih strokovnjakov, je imela priložnost govoriti tudi z moškim, ki je po besedah kitajskih oblasti pacient nič – gre za pisarniškega delavca, starega okoli 40 let, ki pred tem ni nikamor potoval, okužbo pri njem pa so potrdili 8. decembra. "Moški nima nobene povezave s tržnico. Živi zelo dolgočasno in normalno življenje, ne hodi v gore ali kaj podobnega. Dela v pisarni v nekem podjetju,"je o njem povedal strokovnjak WHO.

Embarek, ki se je po enem mesecu vrnil v Švico, je dejal: "Virus se je decembra v Vuhanu že hitro širil, kar je nova ugotovitev." V mestu in okolici Vuhana so decembra uradno potrdili 174 primerov, od tega 100 s testi in 74 z diagnozo glede na simptome pacientov. Po mnenju strokovnjaka je mogoče, da je že konec leta 2019 v Vuhanu bilo več kot 1000 primerov, ugotovili pa so, da je zagotovo že takrat bilo 13 različnih sevov.