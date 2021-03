Eksperiment na Nizozemskem: glasbeni festival v času pandemije

Je možno sredi pandemije (varno) organizirati glasbeni festival? To nameravajo ugotoviti z dvodnevnim eksperimentom na Nizozemskem, v mestu Biddinghuizen.

Tja se je odpravila novinarka BBCAnna Holligan, ki je intervjuvala ekstatične udeležence. Vstopnico si je uspelo zagotoviti 1500 prostovoljcev. Ena izmed njih je dejala, da je evforična, ker se lahko spet zabava, med pogovorom z novinarko pa ni nosila zaščitne maske, kot večina drugih udeležencev, ko se je festival razživel. Vsi so morali pred vstopom predložiti negativni test, prav tako bi morali po pravilih nositi maske.

Prisoten je bil Andreas Voss, infektolog, ki je dejal, da glede na to, da so vsi prisotni testirani in negativni na covid-19, ne gre za normalno, življenjsko situacijo. "Na njih moramo gledati kot na poskusne zajčke v eksperimentu. Vsi se zavedajo, da obstaja minimalno tveganje. Če stvari načrtuješ, lahko organiziraš varne dogodke,"je zatrdil.

Udeleženci nosijo tudi senzorje, ki beležijo njihovo gibanje skozi festival. Za raziskavo je plačala kar nizozemska vlada. Mnogi se že sprašujejo o etičnosti raziskave, okužbe na Nizozemskem so samo v zadnjem tednu poskočile za 25 odstotkov.

Zabavna industrija je sicer ena izmed tistih, ki je med pandemijo potegnila najkrajšo. Praktično vsi dogodki z velikim številom ljudi v zadnjem tednu so bili odpovedani, kar ima poleg velikega vpliva na panogo in podjetja znotraj nje posledice tudi na mentalnem zdravju ljudi.

Če se bo izkazalo, da se da festival tudi v teh časih organizirati varno in se po Nizozemskem ne bodo pojavili nobeni izbruhi, bodo morda njihovemu zgledu sledili tudi v drugih državah.