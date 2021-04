Eksperimentalni koncert s 5000 udeleženci v Barceloni pokazal dobre rezultate

En mesec po koncertu so raziskovalci na novinarski konferenci predstavili rezultate. Kot so pojasnili, koncert ni postal žarišče virusa, kot so se nekateri bali. Šest od 5000 udeležencev je v 14 dneh po koncertu zbolelo za covidom-19. Štirje od šestih se niso okužili na omenjenem dogodku.

Snovalci projekta so celo ugotovili, da je bila incidenca okužb precej nižja od incidence okužb v splošni populaciji. Vsi udeleženci so sicer morali pred koncertom predložiti negativen test, ves čas dogodka pa so nosili zaščitne maske. Dejstvo pa je, da predpisane razdalje med zbranimi ni bilo mogoče upoštevati.

"Ni znakov, ki bi nakazovali, da je med dogodkom prišlo do prenosa virusa," je v torek na novinarski konferenci povedal specialist za nalezljive bolezni Josep Maria Llibre.



Glasbena skupina, ki je sodelovala v eksperimentu, Love of Lesbian, se je zahvalila organizatorjem dogodka in znanstvenim svetovalcem. "Upamo, da bodo države po teh odličnih rezultatih prisluhnile svetu kulture, kot si to zasluži," so zapisali.

Podoben eksperiment se je odvil tudi na Nizozemskem, kjer se je testnega glasbenega festivala udeležilo 1500 ljudi.