Eksponentna rast okužb v Franciji, policijska ura v Havani

Številne države se še naprej soočajo z naraščanjem števila okužb z novim koronavirusom, med njimi Francija, kjer število okužb z novim koronavirusom narašča kar eksponentno. Vse večje so tudi težave na Kubi.

V Franciji so v zadnjih 24 urah so potrdili 7379 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ, odkar v državi izvajajo množično testiranje. Včeraj so poročali o 6111 novih primerih v zadnjih 24 urah, v sredo pa o 5429. "Epidemija covida-19 v celinski Franciji napreduje eksponentno,"so sporočili z ministrstva za zdravje. Število potrjenih primerov okužbe narašča zaradi širjenja virusa, pa tudi zaradi tega, ker vsak dan opravijo več testov. Narašča sicer tudi delež pozitivnih testov. V obdobju med 19. in 25. avgustom je bilo pozitivnih 3,9 odstotka testov, v obdobju med 18. in 24. avgustom pa 3,8 odstotka. V obdobju med 15. in 21. avgustom je bilo pozitivnih 3,6 odstotka testov. Čeprav ostaja omejeno, pa se povečuje tudi število novih hospitalizacij bolnikov s covidom-19 in premestitev na intenzivno nego. Trenutno je v bolnišnicah 4535 bolnikov s to boleznijo, kar je toliko kot v četrtek. 387 ljudi je na intenzivni negi, kar je šest več kot v četrtek. V zadnjem dnevu je umrlo še 20 bolnikov s koronavirusno boleznijo 19, skupaj pa 30.596. V državi je na vse več območjih obvezno nošenje zaščitnih mask tudi na prostem, to velja predvsem za velemesta. V Parizu so maske povsod obvezne od danes. Francoska vlada je sporočila, da bo storila vse, da bi preprečila uvedbo karantene za celotno državo, ki je uničujoča za gospodarstvo.

Merklova svari pred težkimi meseci pandemije Nemška kanclerka Angela Merkel je danes opozorila, da Nemčijo v prihodnjih mesecih čakajo zahtevni časi boja v pandemiji covida-19. "V prihodnjih mesecih bo vse odvisno, ali nam bo uspelo ohraniti nizko število okužb, ko bomo več časa v zaprtih prostorih, na delovnih mestih, v šolah in doma," je dejala. Nekatere zadeve bodo v prihodnjih mesecih verjetno bolj zahtevne, kot so bile poleti,"je dejala. "Vsi smo uživali svobodo in relativno varnost pred aerosoli, ko smo lahko živeli zunaj," zdaj pa se bo treba prilagoditi življenju v zaprtih prostorih, je še dodala. Poudarila je, da bo prva prioriteta nemške vlade zaščititi šole, da bodo otroci lahko hodili k pouku. Kurz napoveduje relativno hiter konec krize Na drugi strani je avstrijski kancler Sebastian Kurzizrazil optimizem, da se kriza zaradi pandemije koronavirusa počasi že končuje. "Počasi se že vidi luč na koncu tunela," je dejal v svojem nagovoru o položaju v državi. Opozoril je sicer, da nas verjetno jeseni in pozimi še čaka novo težko obdobje. Menil je, da je zelo verjetno, da bo kriza krajša, kot so sprva napovedovali številni strokovnjaki. Optimizem pa črpa po posvetih z zdravstvenimi strokovnjaki, raziskovalci in predstavniki farmacevtskih podjetij v zadnjih tednih. Kurz napoveduje, da je zelo verjetno, da se bodo ljudje naslednje poletje že vrnili v normalnost, ki so je bili varjeni. To bo omogočil napredek pri odkrivanju cepiva, terapijah in testiranju, meni. Virus se je sicer že večkrat spremenil. Lahko da bo v prihodnosti postal še bolj nalezljiv, lahko pa da bo postal manj nevaren, je še razmišljal avstrijski kancler.