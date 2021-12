Ekvador uvaja obvezno cepljenje proti covidu-19 od petega leta dalje

Ekvador je v četrtek postal prva država na svetu, kjer je cepljenje proti covidu-19 obvezno tudi za otroke. Obvezno bo za vse od petega leta starosti dalje. "V Ekvadorju je cepljenje proti covidu-19 obvezno. To velja za vse osebe, stare pet let in več," je sporočilo ekvadorsko ministrstvo za zdravje. Tisti, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti, so izvzeti iz obveznega cepljenja.

Na ekvadorskem zdravstvenem ministrstvu so dodali, da je odločitev za obvezno cepljenje utemeljena v ekvadorski ustavi, ki pravi, da mora država zagotoviti pravico do zdravja. V tej južnoameriški državi je polno cepljenih okoli 69 odstotkov od 17,7 milijona prebivalcev. 900.000 jih je prejelo tudi že tretji odmerek cepiva proti covidu. Potrdili so skoraj 540.000 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 33.600 covidnih bolnikov. icon-expand Cepljenje v Ekvadorju bo obvezno za vse starejše od pet let. FOTO: AP Ekvadorske oblasti so sicer ob pojavu nove koronavirusne različice omikron že pretekli teden uvedle obvezno predložitev potrdila o cepljenju za vstop v trgovske centre, restavracije, gledališča in druge javne prostore. Obvezno cepljenje je doslej uvedlo zgolj nekaj držav oziroma območij, in sicer Tadžikistan, Turkmenistan, Indonezija, Mikronezija in Nova Kaledonija, a povsod le za odrasle. Od evropskih držav je to napovedala zgolj Avstrija, kjer bo od februarja cepljenje obvezno za vse od 14. leta dalje.