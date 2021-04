Ema naj bi sporočila svojo oceno glede cepiva AstraZeneca

Evropska komisarka za zdravje in varnost hrane Stela Kiriakides je sicer na Twitterju sporočila, da je v tesnem stiku z Emo glede ocene cepiva AstraZenece in da je odločitev pričakovati danes pozno zvečer.

Kasneje so pri Emi v sporočilu za javnost sicer zanikali, da so že odkrili povezavo med AstraZeneco in krvnimi strdki, ter za zapisali le, da odločitve še niso sprejeli, in da pregled še vedno poteka.

Pomisleki glede cepiva AstraZenece ter skrbi glede krvnih strdkov so se pred tedni prvič pojavile po smrti in hudem obolenju dveh medicinskih sester v Avstriji. Zatem so številne evropske države, tudi Slovenija, začasno prekinile cepljenje do odločitve Eme. Ta je 18. marca nato sporočila, da so koristi uporabe večje od tveganj, zato je priporočila njegovo nadaljnjo uporabo. A tudi po tej odločitvi je več evropskih držav, med njimi tudi Nemčija, prekinilo s cepljenjem mlajših oseb. Evropa, vključno s Slovenijo, pa sedaj znova čaka na nova priporočila Eme. Ta naj bi svojo oceno sporočila v popoldanskih urah.