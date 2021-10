Odločitev Eme o poživitvenem odmerku predvidoma znana prihodnji teden

Komisarka Stella Kiriakides je odločitev Evropske agencije za zdravila (Ema) napovedala po današnjem srečanju z avstrijskim ministrom za zdravje Wolfgangom Mücksteinom. Tudi v Avstriji sicer že cepijo s tretjim odmerkom cepiva proizvajalcev Pfizer/BioNTech in Moderna, in sicer predvsem starejše in zaposlene v zdravstvu. Minister je napovedal, da bodo vse, ki naj bi se cepili s tretjim odmerkom, k temu že kmalu pisno povabili.

Glede na odločitev avstrijskega nacionalnega gremija za cepljenje (NIG) bodo poživitveni odmerek izvajali le s cepivi Pfizer/BioNTecha in Moderne, torej s cepivi mRNA. Tako bodo tudi vsi tisti, ki so bili cepljeni z vektorskimi cepivi proizvajalcev AstraZeneca in Johnson & Johnson, bodo kot poživitveni odmerek dobili enega od mRNA cepiv.