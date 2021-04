EMA bo svoje stališče o varnosti cepiva Johnson & Johnsona predstavila v torek

Iz Eme so sporočili, da bodo v torek organizirali virtualno novinarsko konferenco, na kateri bodo predstavili svoja dognanja o cepivu Johnson & Johnsona. Dogodek naj bi se predvidoma začel ob 15. uri.

Kot smo že poročali, EMA preučuje vse prijavljene primere krvnih strdkov po cepljenju s tem cepivom in bo odločila, ali je potrebno regulativno ukrepanje. Pri tem tesno sodeluje z ameriško zvezno upravo za hrano in zdravila (FDA) in drugimi mednarodnimi regulatorji.

Dodala je, da, medtem ko poteka pregled, ostaja pri stališču, da dobrobiti cepiva pri preprečevanju covida-19 pretehtajo tveganje stranskih učinkov. Enako sporočilo je nedavno podala po naknadni preučitvi varnosti cepiva AstraZenece, potem ko je potrdila, da je treba neobičajne krvne strdke v kombinaciji z nizko ravnijo trombocitov opredeliti kot zelo redke stranske učinke cepiva.

Agencija je še spomnila, da sta ameriški FDA in center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) v torek priporočila začasno ustavitev uporabe cepiva, dokler pregledujejo primere redkih motenj nastanka krvnih strdkov v ZDA, kjer so doslej sicer porabili 6,8 milijona odmerkov tega cepiva. Podjetje Johnson & Johnson je nato sporočilo, da je, dokler poteka pregled, začasno ustavilo dobavo svojega cepiva proti covidu-19 državam Evropske unije.

Cepivo je bilo za uporabo v EU odobreno 11. marca, a njegove razširjene uporabe v EU še niso začeli. Gre sicer za cepivo družbe Janssen Pharmaceutica na Nizozemskem, ki je del ameriške skupine Johnson & Johnson. Podjetje je v stikih z nacionalnimi oblastmi, ki jim priporoča, naj shranijo odmerke cepiva, ki so jih že prejeli, dokler odbor Eme ne bo objavil priporočila.