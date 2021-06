Države članice Evropske unije morajo uporabiti vsa razpoložljiva cepiva v boju proti pandemiji covida-19, je dejal Marco Cavaleri, vodja strategije Evropske agencije za zdravila (Ema) za cepljenje. Izpostavil je, da še ni mogoče povedati, kateri tip cepiva je najboljši.

Cavaleri je na novinarski konferenci poudaril, da pandemija še traja in da je zato zelo pomembno, da "v boju proti pandemiji uporabimo vse možnosti, ki so na voljo". Na državah članicah pa je odločitev, kako jih bodo uporabile v najboljšem interesu javnega zdravja. Poziv je naslovil medtem, ko je več držav omejilo uporabo vektorskih cepiv, kot sta AstraZeneca in Johnson & Johnson, zaradi povezave z redkim stranskim učinkom krvnih strdkov, in se namesto tega odločilo za cepivi Pfizerja in Moderne, ki temeljita na informacijski tehnologiji mRNK.

Ema članice EU poziva k uporabi vseh razpoložljivih cepiv proti covidu-19

Ema je sicer v torek zanikala, da bi Cavaleri v pogovoru za italijanski časnik La Stampa dejal, da bi se morda morale države v luči tveganja za nastanek redke oblike krvnih strdkov in ob dostopnosti drugih cepiv izogibati cepljenju z AstraZeneco tako pri mlajših kot tudi pri starejših od 60 let. Tako Ema kot Cavaleri sta takrat poudarila, da ga pri časniku niso pravilno interpretirali. Poudarila sta, da koristi cepiva AstraZenece pretehtajo tveganja pri vseh starostnih skupinah, zlasti pa pri starejših od 60 let. Cavaleri je danes ta dogodek označil za "žalostnega, ki je pomenil nesporazum v mnogih pogledih".

Dodal je, da je zelo težko reči, kateri tip tehnologije se bo v prihodnosti izkazal kot prevladujoč pri izdelavi cepiv proti covidu-19, in da so vsa obstoječa cepiva "doslej rešila na tisoče in milijone življenj". "Veseli smo, da imamo tako veliko možnosti," je dodal. Ema je doslej izdala pogojna dovoljenja za promet v EU za omenjena štiri cepiva proti covidu-19. Cepivo nemškega podjetja CureVac, za katerega opravlja tekoči pregled, pa je te dni doletel udarec, saj je vmesna analiza pozne faze testiranja v sredo pokazala, da je le 47-odstotno učinkovito. Ema je danes sporočila, da vmesni rezultati zaenkrat ne bodo vplivali na proces pregleda, saj za učinkovitost cepiv ni določene meje. Minimalna 50-odstotna učinkovitost velja za klinične teste. Še posebej v kontekstu novih različic novega koronavirusa je treba vse podatke zelo pozorno preučiti ter pretehtati prednosti in pomanjkljivosti, je dodala.