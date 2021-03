EMA dala zeleno luč še dvema obratoma za proizvodnjo cepiva proti covidu-19.

EMA je že minuli teden dovolila proizvodnjo cepiva proti covidu-19 ameriške Moderne v obratu podjetja Lonza v švicarskem Vispu. "Odobreno je novo proizvodno mesto za proizvodnjo aktivne snovi AstraZenecinega cepiva proti covidu-19," je v sporočilu za javnost objavila EMA. Ob tem so dodali, da se bo s Halixovim obratom v nizozemskem Leidnu število proizvodnih obratov z dovoljenjem za proizvodnjo aktivne snovi cepiva povečalo na štiri.

EMA je še sporočila, da bodo "pomembne" odobritve novih obratov "povečale proizvodne zmogljivosti in ponudbo cepiv proti covidu-19 v EU". V obeh obratih so doslej že izdelovali cepiva, a jih brez dovoljenja EME niso smeli dobavljati. Kakšne so trenutne zaloge v obeh obratih, po poročanju nemške tiskovne agencija dpa ni znano.