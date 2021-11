Ema dala zeleno luč še dvema zdraviloma proti covidu-19

Do sedaj odobren remdesivir

Strokovnjaki Eme so temeljito preučili vse podatke in študije proizvajalcev ter morebitne stranske učinke. Ronapreve je sestavljen iz koktajla protiteles in je primeren za starejše od 12 let, ki so okuženi z novim koronavirusom in jim grozi težji potek bolezni. Regkirona pa je primerna za odrasle, ki so zboleli za covidom-19, a še ne potrebujejo dodatnega kisika.