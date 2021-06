Ema dodala nov stranski učinek AstraZenece: sindrom kapilarnega prepuščanja

Ema je začela primere krvnega prepuščanja pregledovati v aprilu. Pri sindromu kapilarnega prepuščanja prihaja do uhajanja tekočine iz krvnih žil, kar povzroča otekanje tkiva in padec krvnega tlaka. Težave s cepivom AstraZenece se tako nadaljujejo, že prejšnji mesec je Ema odsvetovala drugi odmerek AstraZenece za ljudi, ki imajo težave s strjevanjem krvi.

Ema je prav tako preučevala primere miokarditisa po cepljenju s cepivom Comirnaty proizvajalca Pfizer, o katerih so poročali v Izraelu. Večina teh primerov je imela blage simptome, ki so izzveneli v nekaj dneh. Večinoma se je ta stranski učinek pojavil pri moških v starosti pod 30 let, ki so simptome razvili v nekaj dneh po cepljenju z drugim odmerkom. Sicer, kot poroča Ema, o miokarditisu poročajo po vseh vrstah cepiva. Kot so sklenili, je potrebna nadaljnja raziskava, da bi lahko potrdili, ali je ta pojav povezan s cepivi.