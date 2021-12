Ema in ECDC podprli kombiniranje različnih cepiv proti covidu-19

Tovrsten režim cepljenja so prejemniki tudi dobro prenašali, ugotavljata Evropska agencija za zdravila (Ema) in Evropski center za nadzor in preprečevanje bolezni (ECDC), ki obenem največje koristi ugotavljata pri prvotnem cepljenju z vektorskim cepivom, ki mu sledi cepljenje s cepivom mRNK.

Glede primarne sheme cepljenja pri kombiniranju dveh cepiv mRNK sicer obstajajo zadostni dokazi o primernosti uporabe v primeru potrebe po fleksibilnosti ali pospešitvi kampanje cepljenja, potekajo pa še raziskave podatkov o varnosti, zlasti z vidika morebitnega povečanega tveganja za miokarditis.

Uporaba vektorskega cepiva kot drugega odmerka je prav tako mogoča, če obstajajo težave pri dostopnosti cepiv mRNK, a glede na omejene podatke, ki so na voljo, ima tovrstna kombinacija z imunološkega vidika manj prednosti kot obratno zaporedje, ugotavljata Ema in ECDC.

Glede poživitvenih odmerkov pa ob sklicevanju na doslej opravljene študije navajata, da je uporaba drugačnega tipa cepiva "glede imunskega odziva prav tako dobra ali boljša" kot cepljenje z isto vrsto cepiva. Dodajata pa, da poživitveni odmerek s cepivom mRNK po prvotnem cepljenju z vektorskimi cepivi poskrbi za boljši imunski odziv kot obratno.

Kot organizaciji še navajata v sporočilu, objavljenem na svojih spletnih straneh, raziskave glede dolgoročne varnosti, trajanja imunosti in učinkovitosti kombiniranja različnih vrst cepiv proti covidu-19 resda še potekajo, a tovrstna uporaba cepiv nudi fleksibilnost, zlasti v primerih, ko določeno cepivo ne bi bilo dostopno.

V EU so trenutno za uporabo odobrena štiri cepiva proti covidu-19 – cepivi tipa mRNK proizvajalcev Pfizer/BioNTech in Moderna ter vektorski cepivi proizvajalcev AstraZeneca in Janssen. Pri prvih treh cepivih sta v prvotni shemi cepljenja predvidena dva odmerka, pri zadnjem pa eden.