EMA: Koristi cepiva AstraZenece se povečujejo s starostjo

"Analiza je pokazala, da se koristi cepiva povečujejo s starostjo," je sporočila EMA na svoji spletni strani. Je pa bilo premalo podatkov, da bi ugotovili koristi in tveganja glede na spol.

V poročilu, ki bo objavljeno v kratkem, sicer niso ugotavljali razmerja med koristmi in tveganji cepiva, a to ostaja pozitivno za odrasle v vseh starostnih skupinah, so poudarili. Učinkovito je pri preprečevanju hospitalizacij, potrebe po zdravljenju na intenzivni negi in smrti zaradi covida-19.

EMA je že v začetku meseca sporočila, da je treba neobičajne krvne strdke v kombinaciji z nizko ravnijo trombocitov opredeliti kot zelo redke stranske učinke cepiva britansko-švedske družbe proti covidu-19. Potrdila je, da koristi cepiva še vedno ostajajo večje od tveganj. Podobno je ta teden sporočila tudi glede cepiva ameriškega podjetja Johnson & Johnson.