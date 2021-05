Ob pojavu krvnih strdkov EMA odsvetuje drugi odmerek cepiva

EMA strdke v trebuhu in možganih preučuje že od marca, od takrat pa je priporočila, naj cepivi AstraZenece in Johnson & Johnsona vsebujeta opozorilo glede težav s strjevanjem krvi. Kljub temu strokovnjaki Eme menijo, da koristi cepiva še vedno pretehtajo morebitna tveganja.

Kot so zapisali, osebe, pri katerih so po prvem odmerku zabeležili krvne strdke z nizko ravnijo trombocitov, ne smejo prejeti drugega odmerka cepiva.

EMA je krvne strdke opredelila kot resne, a redke neželene učinke po cepljenju z AstraZeneco, ki se v povprečju pojavijo enkrat na 100.000 cepljenih. Cepivo je po mnenju strokovnjakov učinkovito pri preprečevanju hospitalizacij in smrti zaradi covida-19. Najpogostejši neželeni učinki so blagi do zmerni in izginejo v nekaj dneh, so še zapisali. Čeprav naj bi bili krvni strdki pogostejši pri ženskah, za zdaj še ni na voljo dovolj dokazov, zato EMA cepiva ni omejila za določene starostne skupine.

Cepivi AstraZenece in Johnson & Johnsona delujeta po principu vektorske tehnologije, medtem ko cepivi Pfizerja in Moderne temeljita na mRNA-tehnologiji.