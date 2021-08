EMA ob širjenju različice delta znova poziva k cepljenju

"Popolno cepljenje s katerim koli cepivom, ki ga je odobrila EU/EGP, ponuja visoko raven zaščite pred hudim potekom bolezni in smrtnim izidom, vključno z različicami, kot je delta," so zapisali na spletni strani EME. "Najvišja raven zaščite je dosežena po preteku določenega obdobja (sedem do štirinajst dni) od dneva zadnjega odmerka cepiva," so še dodali.

Evropska agencija za zdravila (EMA) in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) zaradi vse večjega kroženja koronavirusne različice delta v državah Evropske unije in evropskega gospodarskega prostora (EGP) vse, ki se še niso cepili, a so do tega upravičeni, močno spodbujata k cepljenju proti covidu-19.

"Čeprav je učinkovitost vseh cepiv proti covidu-19, ki so odobrena v Evropski uniji, zelo visoka, nobeno cepivo ni 100-odstotno učinkovito," poudarjajo pri EMI. To pomeni, da se tudi pri osebah, ki so že polno cepljene, pričakuje omejeno število okužb s covidom-19 oziroma t. i. prebojne okužbe.

"Trenutno smo priča vse večjemu številu primerov covida-19 po vsej EU, cepiva pa ostajajo najboljša razpoložljiva možnost, da se izognemo povečanju resnosti bolezni in smrti," poudarja Catchpole. Zaradi pospešene akcije cepljenja je morda v nekaterih primerih smiselno razmisliti o zmanjšanju intervala med prvim in drugim odmerkom.

Cepljenje je pomembno tudi za zaščito tistih z največjim tveganjem za hudo okužbo in hospitalizacijo, zmanjšanje širjenja virusa in preprečevanje pojava novih variant, ki že zdaj vzbujajo skrb. Mike Catchpole , glavni znanstvenik pri ECDC, je dejal: "Čeprav so razpoložljiva cepiva zelo učinkovita pri zaščiti ljudi pred hudim potekom bolezni, dokler ni imuniziran večji delež prebivalstva, tveganje še vedno ostaja."

EMA in ECDC priporočata celovito cepljenje proti covidu-19 vsem upravičenim državljanom. Dokler se koronavirus še vedno širi in dokler nimamo več cepljenih oseb, bi se morali vsi držati nacionalnih predpisov in še naprej sprejemati ukrepe, kot sta nošenje mask in vzdrževanje medsebojne razdalje. "Tudi tisti posamezniki, ki so prejeli popoln urnik cepljenj," so še dejali.

Fergus Sweeney , vodja kliničnih študij in proizvodnje pri EMI, je opozoril, da bodo pri cepljenih osebah "dokler bo virus krožil še naprej, opažali prebojne okužbe". Vendar pa to ne pomeni, da cepiva ne delujejo. "Cepljeni ljudje so veliko bolje zaščiteni pred hudo obliko covida-19 kot necepljeni, zato bi se morali vsi potruditi in se čim prej cepiti," je še dejal.

IMI različico delta potrdil v 97 odstotkih analiziranih vzorcev

Tudi na inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) ljubljanske medicinske fakultete so v zadnji analizi različic novega koronavirusa, v katero je bilo vključenih 225 vzorcev s potrjeno okužbo, ugotovili, da močno prevladuje različica delta. Te je bilo v 97 odstotkih analiziranih vzorcev. Pri treh osebah so potrdili različico delta plus.

Med vzorci, ki so bili odvzeti med 19. in 25. julijem in so pri njih potrdili okužbo z novim koronavirusom, je IMI pri štirih primerih potrdil različico alfa, 216 vzorcev je bilo različice delta. Skupaj so do sedaj različico delta potrdili pri 615 osebah. Genetsko različico delta plus so potrdili pri treh osebah iz osrednjeslovenske, goriške in zasavske regije, skupno do zdaj pri desetih osebah.

Sicer pa je bilo 63 odstotkov analiziranih vzorcev iz osrednjeslovenske regije, 13 odstotkov iz goriške regije, šest odstotkov iz posavske regije, pet odstotkov iz zasavske regije, štirje odstotki iz jugovzhodne regije, trije odstotki iz gorenjske regije, po dva odstotka iz primorsko-notranjske in savinjske regije in odstotek vzorcev iz obalno-kraške regije. Štirje vzorci so pripadali osebam, ki imajo stalno prebivališče v tujini.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano pa je v sodelovanju s kliničnim inštitutom za specialno laboratorijsko diagnostiko Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana med 18. in 25. julijem sekvenciral 161 vzorcev novega koronavirusa, različico delta so zaznali v 98,1 odstotka vzorcih.