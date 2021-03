Ema odobrila shranjevanje Pfizerjevega cepiva pri običajnih temperaturah zamrzovalnika

Kot so pojasnili, je Evropska agencija za zdravila (Ema) sedaj odobrila prevoz ter shranjevanje vial cepiva Pfizer/BioNTech pri temperaturah od -25 to -15 stopinj Celzija za enkratno obdobje dveh tednov, kar so "temperature standardnih farmacevtskih zamrzovalnikov". Dodali so, da je to alternativa dolgotrajnemu shranjevanju vial na temperaturi med -90 do -60 stopinj Celzija v posebnih zamrzovalnikih.