Ema odobrila Novavaxovo cepivo proti covidu-19

V prvi študiji, ki so jo opravili v Mehiki in v ZDA, je okoli dve tretjini sodelujočih prejelo cepivo, ostali pa placebo. Rezultati so pokazali, da se je število simptomatskih primerov covida-19 sedem dni po prejemu drugega odmerka zmanjšalo za 90,4 odstotka. Med 17.312 cepljenimi posamezniki so zabeležili 14 okužb, medtem ko so v skupini, ki je prejela placebo (8140 oseb), potrdili 63 okužb.

Odbor EMA za zdravila za uporabo v humani medicini je sklenil, da so podatki o cepivu zanesljivi in izpolnjujejo merila EU glede učinkovitosti, varnosti in kakovosti. Pregledali so rezultate dveh kliničnih študij, ki so dokazale učinkovitost cepiva. V obe študiji je bilo skupno vključenih več kot 45.000 prostovoljcev.

Novavax je ameriško farmacevtsko podjetje. Njihovo cepivo proti covidu-19 so do zdaj odobrili v Indoneziji in na Filipinih. Podjetje je sicer vlogo za odobritev vložilo tudi v Veliki Britaniji, Indiji, Avstraliji, Novi Zelandiji, Kanadi in pri Svetovni zdravstveni organizaciji.

Strokovnjaki EMA so preverili tudi rezultate študije, ki so jo opravili v Veliki Britaniji. Ta je pokazala, da je cepivo 89,7-odstotno učinkovito.

Študiji so znanstveniki opravili v času, ko sta med svetovno populacijo krožila seva alfa in beta. Trenutno je na voljo malo podatkov o učinkovitosti cepiva proti drugim zaskrbljujočim različicam virusa, med drugim omikronu, je sporočila EMA.

Neželeni učinki, ki so jih opazili pri cepljenih prostovoljcih, so bili običajno blagi do zmerni in so izginili v nekaj dneh po cepljenju. Najpogosteje so sodelujoči v študiji poročali o bolečini na mestu injiciranja, utrujenosti, bolečinah v mišicah, glavobolu, slabem počutju, bolečinah v sklepih, slabosti in bruhanju.

Novavax za razliko od ostalih proizvajalcev cepiva proti covidu-19 uporablja bolj konvencionalno tehnologijo. Gre za podobno tehnologijo, ki se uporablja pri proizvodnji cepiv, ki so v uporabi že desetletja, in sicer proti hepatitisu B in oslovskemu kašlju.

V Evropski uniji so bila pred potrditvijo Novavaxovega cepiva do zdaj odobrena štiri cepiva proti covidu-19, in sicer proizvajalcev Moderna, Pfizer / Biontech, Johnson & Johnson in AstraZeneca. Za razliko od preostalih štirih cepivo Novavaxa temelji na proteinih.