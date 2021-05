EMA odobrila Pfizerjevo cepivo za otroke od 12 do 15 let

Ema je prošnjo Pfizerja in BioNtecha začela obravnavati 4. maja, odbor za varnost zdravil (CHMP), ki deluje pri Emi, je preučeval predvsem rezultate velike klinične študije, ki jo je opravil Pfizer in ki je vključevala tudi mladoletnike.

Rezultate je podjetje objavilo marca in takrat sporočilo, da je študija vključevala 2260 prostovoljcev, starih med 12 in 15 let. Med tistimi, ki so dobili cepivo, ni bilo okužb, pri tistih, ki so dobili placebo, pa so jih našteli 18, so pokazali rezultati. Pri Pfizerju pa tako pravijo, da je v tej starostni skupini cepivo 100-učinkovito in varno. Stranski učinki so podobni kot pri starejših osebah. Med najpogostejšimi so bolečina, vročina in slabost, še posebej po cepljenju z drugim odmerkom.

Do jeseni pa naj bi – tako vsaj načrtujejo pri tem ameriškem farmacevtu – iskali odobritev tudi za otroke, mlajše od 12 let. Trenutno opravljajo študijo, ki zajema otroke, od šestmesečnih dojenčkov do dvanajstletnikov.

V Sloveniji je Pfizerjevo cepivo že sedaj kot edino registrirano za osebe, stare 16 let in več. V začetku junija bo po napovedih Emo za odobritev cepiva za mladostnike zaprosila tudi Moderna.