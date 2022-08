Ema opozarja na možne stranske učinke cepiva Novavax proti covidu-19

Simptomi omenjenih bolezni so lahko različni, vendar pa ti pogosto vključujejo zadihanost, motnje srčnega utripa in bolečine v prsih. Ema zato priporoča, da se miokarditis in perikarditis uvrstita na seznam neželenih stranskih učinkov cepiva nuvaxovid, skupaj z opozorilom za zdravstvene delavce in tiste, ki to cepivo prejmejo.

Poleg tega agencija tudi zahteva, da imetnik dovoljenja za trgovanje z zdravilom zagotovi dodatne podatke o tveganju za pojav teh neželenih stranskih učinkov.